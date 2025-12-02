 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pasižvalgykite: Baltuosiuose rūmuose sužibo kalėdinės dekoracijos

2025-12-02 14:59 / šaltinis: BNS
2025-12-02 14:59

JAV pirmoji ponia Melania Trump pirmadienį pristatė kalėdines Baltųjų rūmų dekoracijas – šiemet mažesnėje erdvėje dėl to, kad prezidentas Donaldas Trumpas įsakė nugriauti istorinio pastato dalį ir toje vietoje pastatyti naują pokylių salę.

2025 metų Kalėdinės dekoracijos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
16

JAV pirmoji ponia Melania Trump pirmadienį pristatė kalėdines Baltųjų rūmų dekoracijas – šiemet mažesnėje erdvėje dėl to, kad prezidentas Donaldas Trumpas įsakė nugriauti istorinio pastato dalį ir toje vietoje pastatyti naują pokylių salę.

0

2025 metų Kalėdinės dekoracijos Baltuosiuose rūmuose
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 metų Kalėdinės dekoracijos Baltuosiuose rūmuose

55 metų pirmosios ponios šventinė tema šiemet yra „Namai – ten, kur širdis“ (Home is Where the Heart Is).

Tarp dekoracijų yra jos 79 metų vyro portretas iš „Lego“ kaladėlių, meduolinis Baltųjų rūmų maketas, tūkstančiai dekoratyvinių drugelių ir daugiau kaip 50 kalėdinių eglučių.

„Namai nėra vien fizinė erdvė; tai veikiau šiluma ir ramybė, kurias nešiojuosi savyje nepriklausomai nuo to, kas mane supa“, – sakoma Baltųjų rūmų paskelbtame M. Trump pareiškime.

M. Trump Vašingtone praleidžia palyginti nedaug laiko – ji teikia pirmenybę Niujorkui ir Floridai.

Reali fizinė erdvė Kalėdoms Baltuosiuose rūmuose šiemet yra mažesnė.

Ankstesniais metais daug įspūdingiausių dekoracijų tradiciškai būdavo Baltųjų rūmų Rytų sparne, kuriame įsikurdavo pirmųjų ponių biurai. Pro šį sparną į šventinius renginius ateidavo svečiai.

Dabar Rytų sparno nebėra – jis nugriautas, kad vietoje jo būtų pastatyta D. Trumpo sumanyta 300 mln. dolerių (259 mln. eurų) vertės pokylių salė. Pirmadienį naujienų agentūros AFP fotografas matė, kaip darbininkai baigia griauti paskutines Rytų sparno liekanas.

Tad šiemet visos dekoracijos yra pagrindiniame Baltųjų rūmų pastate. Mėlynojoje salėje stovi pagrindinė, 5,5 m aukščio eglė, tiksliau – pilkasis kėnis iš Mičigano, papuoštas auksinėmis žvaigždėmis, skirtomis žuvusių JAV karių šeimoms.

Tuo metu raudoni, balti ir mėlyni akcentai skirti 250-osioms JAV nepriklausomybės metinėms – jos bus minimos kitąmet. Tarp papuošimų yra ir žaisliukų, atspindinčių M. Trump švietimo iniciatyvą „Be Best“.

Pats prezidentas savo ruožtu pademonstravo, kad rengiasi dar ilgai švęsti Kalėdas Baltuosiuose rūmuose. Jo antroji kadencija turi baigtis 2029-aisiais.

„Mums dar liko šiek tiek daugiau nei treji metai, o treji metai Trumpui yra amžinybė“, – pareiškė prezidentas svečiams viename kalėdiniame vakarėlyje. Vaizdo įrašą iš jo paviešino Baltųjų rūmų pareigūnas.

