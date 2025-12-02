 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio turbūt nedalyvaus NATO ministrų susitikime – siunčiamas pavojingas signalas Europai

2025-12-02 08:41 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 08:41

Nepaisant šiuo metu vykstančių derybų dėl galimo būdo taikiai užbaigti karą Ukrainoje, JAV administracija nemano, kad valstybės sekretorius Marco Rubio turi dalyvauti seniai suplanuotame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

Nepaisant šiuo metu vykstančių derybų dėl galimo būdo taikiai užbaigti karą Ukrainoje, JAV administracija nemano, kad valstybės sekretorius Marco Rubio turi dalyvauti seniai suplanuotame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje.

1

„Sekretorius Rubio jau dalyvavo dešimtyse susitikimų su NATO sąjungininkais, todėl būtų visiškai nepraktiška tikėtis, kad jis dalyvaus kiekviename susitikime“, – pirmadienį naujienų agentūrai „dpa“ pasakė Valstybės departamento atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį vyksiančiose derybose, kurių metu bus aptariama tolesnė parama Ukrainai, dalyvaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas Christopheris Landau. Pranešama, kad M. Rubio antradienį buvo Vašingtone, kur dalyvavo kituose Baltuosiuose rūmuose vykusiuose susitikimuose.

„Labai neįprasta, kad JAV valstybės sekretorius nedalyvautų oficialiuose NATO susitikimuose. „Nepamenu, kad pastaraisiais metais būtų buvę kažkas panašaus“, – sakė buvusi NATO atstovė spaudai Oana Lungescu.

Ji pažymėjo, kad M. Rubio nedalyvaujant susitikime būtų siunčiamas klaidingas signalas, ypač dabar, kai reikia glaudesnio bendradarbiavimo su Europos sąjungininkais sprendžiant Ukrainos klausimą.

Galima priežastis, lėmusi tokį JAV sprendimą, yra ta, kad dalis administracijos narių NATO laiko kliūtimi sėkmingam prezidento Donaldo Trumpo neseniai pateiktos iniciatyvos, kuria siekiama užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, įgyvendinimui.

Viename iš naujausio 28 punktų taikos plano projekto skyrių NATO raginama visiškai atsisakyti plėtros priimant naujus narius. Projekte taip pat teigiama, kad JAV save laiko ne tiek NATO nare, kiek išorės tarpininku, ir siūloma JAV tarpininkaujant surengti Rusijos ir NATO dialogą.

Pagrindinės Europos NATO narės, įskaitant Vokietiją, Prancūziją ir Italiją, sukritikavo šias nuostatas. Atsakydami į tai, JAV pareigūnai pareiškė, kad NATO klausimai bus sprendžiami su sąjungininkais atskirai.

