Trumpas kalbėjosi su Venesuelos lyderiu Maduro

Jungtinės Amerikos Valstijos didina spaudimą Venesuelai, stiprindamos karines pajėgas Karibų jūros regione dėl spėjamo N. Maduro vadovavimo narkotikų karteliui ir D. Trumpui grėsmingai perspėjus, kad Venesuelos oro erdvė uždaryta.
Vašingtonas teigia, kad rugsėjį pradėto karinio dislokavimo tikslas – pažaboti narkotikų kontrabandą regione, tačiau Karakasas tvirtina, kad galutinis tikslas yra pakeisti režimą.
„Nesakyčiau, kad viskas vyko gerai ar blogai. Tai buvo pokalbis telefonu“, – sekmadienį žurnalistams lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
„The New York Times“ penktadienį pranešė, kad D. Trumpas ir N. Maduro aptarė galimą susitikimą, o „The Wall Street Journal“ šeštadienį teigė, kad per pokalbį buvo aptartos amnestijos sąlygos, jei N. Maduro atsistatydintų.
Respublikonų senatorius Markwayne'as Mullinas sekmadienį CNN pokalbių laidoje pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasiūlė N. Maduro galimybę palikti savo šalį ir išvykti į Rusiją ar kur nors kitur.
Jungtinės Valstijos kaltina N. Maduro, velionio Venesuelos kairiųjų lyderio Hugo Chavezo politinį įpėdinį, vadovavimu „Saulių karteliui“ ir paskelbė apie 50 mln. JAV dolerių atlygį už jo sugavimą.
Tačiau Venesuela ir ją remiančios šalys tvirtina, kad tokia organizacija net neegzistuoja.
Keletas Venesuelos ekspertų teigė, kad tai, ką Vašingtonas vadina „Saulių karteliu“, reiškia nusikalstamų gaujų korumpuotus aukštus pareigūnus.
Jungtinės Valstijos taip pat nepripažįsta N. Maduro teisėtu praėjusių metų prezidento rinkimų nugalėtoju.
Nors D. Trumpas viešai negrasino panaudoti jėgos prieš N. Maduro, pastarosiomis dienomis jis pareiškė, kad pastangos sustabdyti narkotikų kontrabandą iš Venesuelos „sausumos keliais“ prasidės „labai greitai“.
Siekia OPEC pagalbos
Venesuela teigia paprašiusi naftą eksportuojančių šalių organizacijos OPEC pagalbos, kad ši padėtų „sustabdyti šią (Amerikos) agresiją, kuriai rengiamasi su vis didesne jėga“.
Prašymas grupei, kuriai priklauso ir Venesuela, buvo pateiktas N. Maduro laiške, kurį perskaitė viceprezidentė bei Venesuelos naftos ministrė Delcy Rodriguez per virtualų OPEC ministrų susitikimą.
Vašingtonas „mėgina užgrobti didžiulius Venesuelos naftos išteklius, didžiausius pasaulyje, panaudodamas karinę jėgą“, – laiške parašė N. Maduro.
Nuo rugsėjo mėnesio JAV rengia smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, per juos žuvo mažiausiai 83 žmonės. D. Trumpo administracija nepateikė jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių kaltinimus, kuriais grindžia savo kampaniją, o daugelis ekspertų abejoja tokių operacijų teisėtumu.
JAV žiniasklaida penktadienį pranešė, kad rugsėjį JAV kariuomenė surengė pakartotinį smūgį, per kurį žuvo išgyvenusieji pirmąjį.
Pasak „The Washington Post“ ir CNN, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas nurodė „nužudyti visus“, tačiau D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad P. Hegsethas neigia davęs tokį įsakymą.
„Mes tai ištirsime, bet ne, aš to nebūčiau norėjęs – ne antrojo smūgio“, – žurnalistams sakė D. Trumpas ir pridūrė, jog „Pete'as sakė nedavęs įsakymo nužudyti tuos du vyrus.“
JAV dislokavo didžiausią pasaulyje lėktuvnešį Karibų jūros vandenyse, o Amerikos naikintuvai ir bombonešiai pastarosiomis dienomis ne kartą praskrido netoli Venesuelos krantų. Šešios oro linijos atšaukė skrydžius į Venesuelą, tačiau sekmadienį Karakaso oro uostas veikė įprastu režimu.
