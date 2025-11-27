Į JAV karius šaudė buvęs sąjungininkas, tarnavęs su amerikiečiais Afganistane

„NBC News“, remdamasi įtariamojo giminaičiu ir keliais teisėsaugos pareigūnais, nustatė, kad šis vyras – 29 metų Rahmanullah Lakanwalas.
NBC teigimu, R. Lakanwalas atvyko į Jungtines Valstijas 2021 m. rugsėjį prieš tai 10 metų tarnavęs Afganistano kariuomenėje ir palaikęs JAV specialiųjų pajėgų karius.
„Fox News“, remdamasi Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriumi Johnu Ratcliffe‘u, teigė, kad R. Lakanwalas dirbo su įvairiomis JAV vyriausybės institucijomis, įskaitant CŽA.
Trečiadienio šaudynėse du JAV nacionalinės gvardijos kariai buvo sunkiai sužeisti.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad įtariamasis yra afganistanietis, pabėgęs nuo talibų, ir kad jis buvo sulaikytas po šaudynių, įvykdytų dienos metu už dviejų kvartalų nuo Baltųjų rūmų.
Įtariamasis atvyko į Jungtines Valstijas 2021 m. „tais liūdnai pagarsėjusiais skrydžiais“, sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje afganistaniečių evakuaciją, talibams perėmus valdžią šalyje po 20 metų karo ir JAV pasitraukimo.
Išpuolis, įvykdytas šalia metro stoties tuo metu, kai Vašingtono centre gatvėse ir biuruose buvo pilna žmonių, vėl atkreipė dėmesį į D. Trumpo prieštaringą nusikaltimų prevencijos militarizavimą visoje šalyje.
