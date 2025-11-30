JAV policija: ginkluoti užpuolikai nušovė 4 ir sužeidė dar 10 žmonių

„Kulkos pakirto 14 žmonių, patvirtintais duomenimis, keturi iš jų žuvo“, – socialiniuose tinkluose pranešė San Choakino apygardos šerifo biuras, pridurdamas, kad informacijos apie Stoktono mieste aidėjusius šūvius nėra daug.
Šerifo biuras pranešė, kad detektyvai „stengiasi nustatyti aplinkybes, kurios lėmė šią tragediją“.
„Pirmieji požymiai rodo, kad tai galėjo būti tikslingas incidentas ir tyrėjai nagrinėja visus variantus“, – teigiama pranešime.
„Raginame visus, turinčius kokios nors informacijos, vaizdo įrašų ar galėjusius būti šio incidento liudininkais, nedelsiant susisiekti su San Choakino apygardos šerifo biuru“, – rašoma policijos pranešime.
Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo kanceliarija socialiniuose tinkluose pranešė, kad gubernatoriui buvo pranešta apie įvykusį incidentą.
