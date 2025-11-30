 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

JAV policija: ginkluoti užpuolikai nušovė 4 ir sužeidė dar 10 žmonių

2025-11-30 08:40 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 08:40

JAV policija pranešė, kad šeštadienio naktį Kalifornijoje ginkluoti užpuolikai nušovė keturis žmones, dar 10 asmenų per šį incidentą, kurį pareigūnai pavadino „tikslingu“, buvo sužeisti.

Asociatyvi nuotr. (nuotr. SCANPIX)



2

„Kulkos pakirto 14 žmonių, patvirtintais duomenimis, keturi iš jų žuvo“, – socialiniuose tinkluose pranešė San Choakino apygardos šerifo biuras, pridurdamas, kad informacijos apie Stoktono mieste aidėjusius šūvius nėra daug.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šerifo biuras pranešė, kad detektyvai „stengiasi nustatyti aplinkybes, kurios lėmė šią tragediją“.

„Pirmieji požymiai rodo, kad tai galėjo būti tikslingas incidentas ir tyrėjai nagrinėja visus variantus“, – teigiama pranešime.

„Raginame visus, turinčius kokios nors informacijos, vaizdo įrašų ar galėjusius būti šio incidento liudininkais, nedelsiant susisiekti su San Choakino apygardos šerifo biuru“, – rašoma policijos pranešime.

Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo kanceliarija socialiniuose tinkluose pranešė, kad gubernatoriui buvo pranešta apie įvykusį incidentą.

