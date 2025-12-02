Trumpas buvo davęs Maduro savaitę pabėgti „į Rusiją“ – terminas jau baigėsi

Pasak jų, D. Trumpas savo pasiūlymą išsakė per mažiau nei 15 minučių trukusį pokalbį telefonu su N. Maduro. Baltųjų rūmų vadovas pažymėjo, kad Venesuelos prezidentas gali vykti į bet kurią jo pasirinktą vietą kartu su žmona ir sūnumi – „nors ir į Rusiją“. N. Maduro, savo ruožtu, D. Trumpui pasakė, kad yra pasirengęs išvykti iš šalies, bet su sąlyga, kad jam ir jo šeimos nariams bus suteikta visiška teisinė amnestija, įskaitant JAV sankcijų panaikinimą ir bylos prieš jį Tarptautiniame baudžiamajame teisme nutraukimą.
Derybų metu D. Trumpas „atmetė keletą Maduro prašymų“. Visų pirma, jis atsisakė panaikinti sankcijas daugiau nei 100 Venesuelos pareigūnų, iš kurių daugelis JAV kaltinami žmogaus teisių pažeidimais, narkotikų prekyba ar korupcija. Pasak „Reuters“ šaltinių, N. Maduro taip pat paprašė, kad pereinamojo laikotarpio vyriausybei vadovautų viceprezidentė Delcy Rodriguez. Po to Venesuelos prezidento administracija paprašė dar vieno telefono pokalbio su Trumpu, bet jis nebuvo suderintas. Pasak „Miami Herald“, Baltieji rūmai įsitikino, kad šalių pozicijos labai skiriasi.
Venesuelos valdžia ruošiasi JAV puolimui
D. Trumpas paskelbė apie Venesuelos oro erdvės uždarymą lapkričio 29 d., bet pabrėžė, kad šis sprendimas nereiškia galimo JAV smūgio. Jis nurodė, kad oro erdvė uždaroma dėl to, kad Venesuela yra „ne labai draugiška šalis“. CNN šaltinių duomenimis, gruodžio 1 d. D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė aukštų pareigūnų, atsakingų už nacionalinį saugumą, susitikimą, kad aptartų tolesnius veiksmus Venesuelos atžvilgiu.
Prieš tai JAV pradėjo daryti spaudimą Karakasui, nusiuntusi karinio jūrų laivyno grupę į Karibų jūrą. Amerikos karo laivai ėmė reguliariai smogti laivams, kurie, kaip teigia Pentagonas, gabena narkotikus į JAV. Dėl šių smūgių žuvo daugiau nei 80 žmonių. Tuo tarpu Venesuela ėmė ruoštis JAV puolimui, svarstydama, be kita ko, partizaninio pasipriešinimo variantą.
