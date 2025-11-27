 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Venesuela uždraudė kelių oro linijų skrydžius, apkaltino jas „valstybiniu terorizmu“

2025-11-27 08:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 08:32

Venesuelos aviacijos administracija trečiadienį pranešė uždraudusi keletą oro linijų bendrovių, apkaltintų „terorizmu“ po to, kai sustabdė skrydžius atsižvelgdamos į JAV perspėjimus apie karinį aktyvumą regione.

Venesuelos aviacijos administracija trečiadienį pranešė uždraudusi keletą oro linijų bendrovių, apkaltintų „terorizmu“ po to, kai sustabdė skrydžius atsižvelgdamos į JAV perspėjimus apie karinį aktyvumą regione.

0

Šių oro linijų – Ispanijos „Iberia“, Portugalijos „TAP“, Kolumbijos „Avianca“, Čilės ir Brazilijos „LATAM“, Brazilijos „GOL“ ir „Turkish Airlines“ – veiklos leidimai bus panaikinti už tai, kad „prisijungė prie JAV vyriausybės skatinamų valstybinio terorizmo veiksmų ir vienašališkai sustabdė komercinius skrydžius“, – pranešė civilinės aviacijos institucija „Instagram“ įraše.

Vašingtonas įspėjo apie padidėjusį karinį aktyvumą Karibų jūroje, vykdydamas operaciją, kuri, JAV teigimu, yra nukreipta prieš narkotikų gabentojus, tačiau Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro tvirtina, kad operacijos tikslas yra nuversti jo vyriausybę.

