Venesuela uždraudė kelių oro linijų skrydžius, apkaltino jas „valstybiniu terorizmu“

Šių oro linijų – Ispanijos „Iberia“, Portugalijos „TAP“, Kolumbijos „Avianca“, Čilės ir Brazilijos „LATAM“, Brazilijos „GOL“ ir „Turkish Airlines“ – veiklos leidimai bus panaikinti už tai, kad „prisijungė prie JAV vyriausybės skatinamų valstybinio terorizmo veiksmų ir vienašališkai sustabdė komercinius skrydžius“, – pranešė civilinės aviacijos institucija „Instagram“ įraše.
Vašingtonas įspėjo apie padidėjusį karinį aktyvumą Karibų jūroje, vykdydamas operaciją, kuri, JAV teigimu, yra nukreipta prieš narkotikų gabentojus, tačiau Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro tvirtina, kad operacijos tikslas yra nuversti jo vyriausybę.
