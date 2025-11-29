 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas įsitikinęs – oro erdvė virš Venesuelos turėtų būti uždaryta

2025-11-29 16:19 / šaltinis: BNS
2025-11-29 16:19

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad oro erdvė virš Venesuelos ir jos apylinkinių teritorijų turėtų būti uždaryta.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad oro erdvė virš Venesuelos ir jos apylinkinių teritorijų turėtų būti uždaryta.

REKLAMA
0

Tai naujausias D. Trumpo teiginys Venesuelos atžvilgiu, kuris, kaip manoma, gali eskaluoti situaciją su prezidentu Nicolas Maduro.

„Visoms oro linijų bendrovėms, pilotams, narkotikų prekeiviams ir prekeiviams žmonėmis, – socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas. – prašome atsižvelgti į tai, kad VISA ORO ERDVĖ VIRŠ VENESUELOJE IR APLINK JĄ BUS UŽDARYTA.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau D. Trumpas išsamesnės informacijos nepateikė. 

Šis JAV prezidento pareiškimas pasirodė tuo metu, kai D. Trumpo administracija didina spaudimą Venesuelai. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas smarkiai padidino JAV pajėgų gretas Karibų jūros regione, siekdamas kovoti su tuo, ką vadina narkotikų prekeiviais, įsikūrusiais keliose Lotynų Amerikos šalyse, įskaitant Venesuelą ir Meksiką.

REKLAMA

N. Maduro tvirtina, kad JAV imasi tokių veiksmų, siekdamos nuversti jo kairiųjų vyriausybę.

Nuo rugsėjo per JAV pajėgų smūgius laivams, kaltinamiems narkotikų gabenimu tarptautiniuose vandenyse, žuvo mažiausiai 80 žmonių, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami viešai skelbiami duomenys.

Karakasas šiuos JAV smūgius vadina neteisminėmis egzekucijomis.

Penktadienį laikraštis „The New York Times“ nurodė, kad abu lyderiai praėjusią savaitę kalbėjosi telefonu ir aptarė galimą susitikimą JAV. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų