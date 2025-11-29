Trumpas įsitikinęs – oro erdvė virš Venesuelos turėtų būti uždaryta

Tai naujausias D. Trumpo teiginys Venesuelos atžvilgiu, kuris, kaip manoma, gali eskaluoti situaciją su prezidentu Nicolas Maduro.
„Visoms oro linijų bendrovėms, pilotams, narkotikų prekeiviams ir prekeiviams žmonėmis, – socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas. – prašome atsižvelgti į tai, kad VISA ORO ERDVĖ VIRŠ VENESUELOJE IR APLINK JĄ BUS UŽDARYTA.“
Tačiau D. Trumpas išsamesnės informacijos nepateikė.
Šis JAV prezidento pareiškimas pasirodė tuo metu, kai D. Trumpo administracija didina spaudimą Venesuelai.
D. Trumpas smarkiai padidino JAV pajėgų gretas Karibų jūros regione, siekdamas kovoti su tuo, ką vadina narkotikų prekeiviais, įsikūrusiais keliose Lotynų Amerikos šalyse, įskaitant Venesuelą ir Meksiką.
N. Maduro tvirtina, kad JAV imasi tokių veiksmų, siekdamos nuversti jo kairiųjų vyriausybę.
Nuo rugsėjo per JAV pajėgų smūgius laivams, kaltinamiems narkotikų gabenimu tarptautiniuose vandenyse, žuvo mažiausiai 80 žmonių, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami viešai skelbiami duomenys.
Karakasas šiuos JAV smūgius vadina neteisminėmis egzekucijomis.
Penktadienį laikraštis „The New York Times“ nurodė, kad abu lyderiai praėjusią savaitę kalbėjosi telefonu ir aptarė galimą susitikimą JAV.
