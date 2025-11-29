Trumpas pareiškė atšaukiantis Bideno įsakus, kurie pasirašyti su „autopen“

Automatinio parašų prietaiso negalima naudoti be aiškaus JAV prezidento sutikimo, rašė D. Trumpas. Todėl jis atšaukiąs dekretus ir visus kitus įsakus, kuriuos nėra tiesiogiai pasirašęs pats J. Bidenas, nes asmenys, naudoję automatinį parašų prietaisą, tai esą darė neteisėtai.
Šis prietaisas, remiantis ankstesniais žiniasklaidos pranešimais, nėra neįprastas JAV prezidentų kasdienybėje. Jis leidžia atkurti parašus. Tačiau respublikonas kaltina J. Bideno administraciją dažnai naudojus mechaninę parašo pagalbą, o kartais ir be J. Bideno žinios.
Iš respublikonų stovyklos jau seniai sklinda abejonės, ar demokratas J. Bidenas savo kadencijos pabaigoje gebėjo tinkamai vykdyti užduotis ir pats priiminėjo visus sprendimus. J. Bidenas anksčiau D. Trumpo kaltinimus yra pavadinęs „juokingais ir neteisingais“.
„Leiskite man aiškiai pareikšti: aš priiminėjau sprendimus per savo kadenciją, – teigiama pranešime. – Aš sprendžiau dėl malonių, dekretų, įsakymų ir pranešimų“.
