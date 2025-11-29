 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pareiškė atšaukiantis Bideno įsakus, kurie pasirašyti su „autopen“

2025-11-29 09:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 09:50

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia daugumą savo pirmtako Joe Bideno vykdomųjų įsakų. 92 proc. šių įsakų pasirašyti naudojant vadinamąjį „autopen“ – mechaninę parašo pagalbą, pareiškė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Kokie tai įsakai, neaišku.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia daugumą savo pirmtako Joe Bideno vykdomųjų įsakų. 92 proc. šių įsakų pasirašyti naudojant vadinamąjį „autopen“ – mechaninę parašo pagalbą, pareiškė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Kokie tai įsakai, neaišku.

REKLAMA
2

Automatinio parašų prietaiso negalima naudoti be aiškaus JAV prezidento sutikimo, rašė D. Trumpas. Todėl jis atšaukiąs dekretus ir visus kitus įsakus, kuriuos nėra tiesiogiai pasirašęs pats J. Bidenas, nes asmenys, naudoję automatinį parašų prietaisą, tai esą darė neteisėtai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis prietaisas, remiantis ankstesniais žiniasklaidos pranešimais, nėra neįprastas JAV prezidentų kasdienybėje. Jis leidžia atkurti parašus. Tačiau respublikonas kaltina J. Bideno administraciją dažnai naudojus mechaninę parašo pagalbą, o kartais ir be J. Bideno žinios.

REKLAMA
REKLAMA

Iš respublikonų stovyklos jau seniai sklinda abejonės, ar demokratas J. Bidenas savo kadencijos pabaigoje gebėjo tinkamai vykdyti užduotis ir pats priiminėjo visus sprendimus. J. Bidenas anksčiau D. Trumpo kaltinimus yra pavadinęs „juokingais ir neteisingais“.

„Leiskite man aiškiai pareikšti: aš priiminėjau sprendimus per savo kadenciją, – teigiama pranešime. – Aš sprendžiau dėl malonių, dekretų, įsakymų ir pranešimų“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų