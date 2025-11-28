 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Medvedevas įsisiautėjo: dėl įvykių Ukrainoje – gluminantis įrašas

2025-11-28 21:15 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-28 21:15

Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas nepraleido progos pasityčioti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Rusija grasina Ukrainai kapituliacija: šalis spaudžiama sutikti su „tam tikro valstybingumo išsaugojimu“ (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas nepraleido progos pasityčioti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

3

Savo „X“ paskyroje jis vėl išvadino Ukrainos prezidentą klounu.

Jo komentaras paskelbtas po to, kai V. Zelenskis paskelbė, kad jo administracijos vadovas Andrijus Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Korumpuota vyriausybė, supanti pasenusį Kyjivo klouną, sugriuvo. Jis vis dar gali sėdėti savo kabinete, iš nosies išspjaudamas kokainą, bet jis nebus tas, kuris pasirašys taikos sutartį. Šis klounas yra neteisėtas. Jo sistemos žlugimas yra neišvengiamas“, – rašo D. Medvedevas.

D. Medvedevas ne kartą yra nuskambėjęs skandalingais ir nebūtinai racionaliais panašaus tipo pasisakymais. Kartą savo komentarais jis užrūstino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kuris pasiūlė D. Medvedevui atsargiau rinkti žodžius.

Po kratų atsistatydina Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis penktadienį sakė, kad jo administracijos vadovas A. Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.

„Ukrainos prezidento biuras bus reorganizuotas. Biuro vadovas Andrijus Jermakas įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi.

Jis pridūrė, kad šeštadienį surengs konsultacijas su potencialiu pretendentu į A. Jermako vietą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė, kas vietoje Jermako atstovaus Ukrainą derybose su JAV (10)
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Jermaką atleidęs Zelenskis: „Mūsų pusėje klaidų nebus“ (32)
Andrijus Jermakas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Andrijus Jermakas traukiasi iš pareigų (83)
Europos Sąjunga BNS Foto
Briuselio sąlyga: norėdama įstoti į ES, Ukraina turi nuteisti korumpuotus pareigūnus (4)

