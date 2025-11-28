Medvedevas įsisiautėjo: dėl įvykių Ukrainoje – gluminantis įrašas

Savo „X“ paskyroje jis vėl išvadino Ukrainos prezidentą klounu.
Jo komentaras paskelbtas po to, kai V. Zelenskis paskelbė, kad jo administracijos vadovas Andrijus Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.
„Korumpuota vyriausybė, supanti pasenusį Kyjivo klouną, sugriuvo. Jis vis dar gali sėdėti savo kabinete, iš nosies išspjaudamas kokainą, bet jis nebus tas, kuris pasirašys taikos sutartį. Šis klounas yra neteisėtas. Jo sistemos žlugimas yra neišvengiamas“, – rašo D. Medvedevas.
D. Medvedevas ne kartą yra nuskambėjęs skandalingais ir nebūtinai racionaliais panašaus tipo pasisakymais. Kartą savo komentarais jis užrūstino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kuris pasiūlė D. Medvedevui atsargiau rinkti žodžius.
Po kratų atsistatydina Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis penktadienį sakė, kad jo administracijos vadovas A. Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.
„Ukrainos prezidento biuras bus reorganizuotas. Biuro vadovas Andrijus Jermakas įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi.
Jis pridūrė, kad šeštadienį surengs konsultacijas su potencialiu pretendentu į A. Jermako vietą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.