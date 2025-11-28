 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sujudimas Lenkijoje: sulaikyti šnipinėjimu įtariami ukrainiečiai ir baltarusiai

2025-11-28 18:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 18:42

Lenkijos pareigūnai sulaikė penkis spėjamus šnipus. Tai du ukrainiečiai ir trys baltarusiai, panešė prokuratūra Varšuvoje. Tyrėjai kaltina juos veikus svetimos žvalgybos naudai. 

(nuotr. SCANPIX)

Lenkijos pareigūnai sulaikė penkis spėjamus šnipus. Tai du ukrainiečiai ir trys baltarusiai, panešė prokuratūra Varšuvoje. Tyrėjai kaltina juos veikus svetimos žvalgybos naudai. 

REKLAMA
1

Ligšioliniais duomenimis, šie penki asmenys per „Telegram“ susirašinėjimo programėlę palaikė kontaktą su vienos užsienio žvalgybos atstovais. Jos pavedimu jie fotografavo kritinės infrastruktūros objektus bei vietas, svarbias Lenkijos saugumui.  Už paslaugas jiems buvo atsilyginama kriptovaliuta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trys spėjami agentai buvo suimti, o nepilnametė ukrainietė atsidūrė nepilnamečių kolonijoje. Penktajam įtariamajam dėl prastos jo sveikatos būklės tik nurodyta neišvykti iš šalies. Jei bus nuteisti, spėjamiems šnipams grės nuo 5 iki 30 metų kalėjimo.

Lenkija yra viena svarbiausių politinių ir karinių Rusijos užpultos Ukrainos rėmėjų. Vyriausybė Varšuvoje kaltina Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos slaptąsias tarnybas siunčiant į šalį daug šnipų ir verbuojant diversantus. Lapkričio viduryje per išpuolį prieš strategiškai svarbią geležinkelio liniją Lenkijoje buvo smarkiai apgadinti bėgiai. Vieno traukinio mašinistas laiku pastebėjo žalą, žmonės nenukentėjo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų