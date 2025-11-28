Sujudimas Lenkijoje: sulaikyti šnipinėjimu įtariami ukrainiečiai ir baltarusiai

Ligšioliniais duomenimis, šie penki asmenys per „Telegram“ susirašinėjimo programėlę palaikė kontaktą su vienos užsienio žvalgybos atstovais. Jos pavedimu jie fotografavo kritinės infrastruktūros objektus bei vietas, svarbias Lenkijos saugumui. Už paslaugas jiems buvo atsilyginama kriptovaliuta.
Trys spėjami agentai buvo suimti, o nepilnametė ukrainietė atsidūrė nepilnamečių kolonijoje. Penktajam įtariamajam dėl prastos jo sveikatos būklės tik nurodyta neišvykti iš šalies. Jei bus nuteisti, spėjamiems šnipams grės nuo 5 iki 30 metų kalėjimo.
Lenkija yra viena svarbiausių politinių ir karinių Rusijos užpultos Ukrainos rėmėjų. Vyriausybė Varšuvoje kaltina Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos slaptąsias tarnybas siunčiant į šalį daug šnipų ir verbuojant diversantus. Lapkričio viduryje per išpuolį prieš strategiškai svarbią geležinkelio liniją Lenkijoje buvo smarkiai apgadinti bėgiai. Vieno traukinio mašinistas laiku pastebėjo žalą, žmonės nenukentėjo.
