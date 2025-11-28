 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atskleidė, kas vietoje Jermako atstovaus Ukrainą derybose su JAV

2025-11-28 19:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-28 19:29

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kas dalyvaus artimiausiose derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Jose iki šiol dalyvavo Andrijus Jermakas, tačiau penktadienį pranešta, kad jis pasitraukė iš pareigų.

V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kas dalyvaus artimiausiose derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Jose iki šiol dalyvavo Andrijus Jermakas, tačiau penktadienį pranešta, kad jis pasitraukė iš pareigų.

8

Anot V. Zelenskio, kitą savaitę derybose su JAV dėl taikos plano Ukrainą atstovaus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Andrijus Gnatovas, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas ir Ukrainos žvalgybos atstovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis patikino, kad pasirengimas susitikimui su amerikiečių puse vyksta.

„Netrukus vyks derybos, kuriose dalyvaus mūsų atstovai – Generalinio štabo vadas, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius ir mūsų žvalgyba.

Kai visi susiduriame su tokiu išoriniu iššūkiu kaip karas, turime būti stiprūs viduje. Būtent Ukrainos gynybai bus skirta 100 proc. mūsų jėgų. Kiekvienas dabar turi elgtis būtent taip, mūsų valstybės interesų labui, ir ginti mūsų valstybę. Tai nekintamas principas. Artimiausiu metu įvyks susitikimai su amerikiečių puse“, – tikina jis.

Po kratų atsistatydina Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis penktadienį sakė, kad jo administracijos vadovas A. Jermakas atsistatydino kovos su korupcija agentūroms surengus kratas šios įtakingos figūros bute ir biuruose.

„Ukrainos prezidento biuras bus reorganizuotas. Biuro vadovas Andrijus Jermakas įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi.

Jis pridūrė, kad šeštadienį surengs konsultacijas su potencialiu pretendentu į A. Jermako vietą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

