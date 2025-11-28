 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Andrijus Jermakas traukiasi iš pareigų

2025-11-28 17:34 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-28 17:34

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pateikė atsistatydinimo pareiškimą.

Andrijus Jermakas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pateikė atsistatydinimo pareiškimą.

13

Apie tai savo vaizdo kreipimesi pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rusija tikrai nori, kad Ukraina padarytų klaidų. Mūsų pusėje klaidų nebus“, – sako V. Zelenskis.

Atliktos kratos

Leidinys „Ukrainska pravda“ iš pradžių pranešė, kad Ukrainos Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO) darbuotojai penktadienio rytą atliko kratas Kyjivo vyriausybiniame kvartale, prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako kabinete.

Pats A. Jermakas kiek vėliau pareiškė, kad ir jo namuose atliekami procedūriniai veiksmai.

„Mano advokatai yra vietoje ir bendrauja su teisėsaugos pareigūnais. Aš savo ruožtu visapusiškai bendradarbiauju“, – patikino jis.

Lapkričio pradžioje NABU paskelbė apie didelio masto grobstymus įmonėje „Energoatom“, kuri valdo visas šalies atomines elektrines. Schemos vadovu buvo įvardytas buvęs V. Zelenskio verslo partneris ir draugas Timuras Mindičius, o galimais naudos gavėjais – aukšti pareigūnai.

NABU tyrimo fone pasirodė pranešimų, kad V. Zelenskio oponentai ir šalininkai ragino jį atleisti A. Jermaką. Ukrainos prezidentas atsisakė tai padaryti.

