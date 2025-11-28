Andrijus Jermakas traukiasi iš pareigų

Apie tai savo vaizdo kreipimesi pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Rusija tikrai nori, kad Ukraina padarytų klaidų. Mūsų pusėje klaidų nebus“, – sako V. Zelenskis.
Atliktos kratos
Leidinys „Ukrainska pravda“ iš pradžių pranešė, kad Ukrainos Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO) darbuotojai penktadienio rytą atliko kratas Kyjivo vyriausybiniame kvartale, prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako kabinete.
Pats A. Jermakas kiek vėliau pareiškė, kad ir jo namuose atliekami procedūriniai veiksmai.
„Mano advokatai yra vietoje ir bendrauja su teisėsaugos pareigūnais. Aš savo ruožtu visapusiškai bendradarbiauju“, – patikino jis.
Lapkričio pradžioje NABU paskelbė apie didelio masto grobstymus įmonėje „Energoatom“, kuri valdo visas šalies atomines elektrines. Schemos vadovu buvo įvardytas buvęs V. Zelenskio verslo partneris ir draugas Timuras Mindičius, o galimais naudos gavėjais – aukšti pareigūnai.
NABU tyrimo fone pasirodė pranešimų, kad V. Zelenskio oponentai ir šalininkai ragino jį atleisti A. Jermaką. Ukrainos prezidentas atsisakė tai padaryti.
