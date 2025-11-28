 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Įtariamajam dėl šaudynių Vašingtone bus pateikti kaltinimai dėl nužudymo

2025-11-28 19:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 19:56

Nuo sužalojimų mirus Vašingtone pašautai JAV Nacionalinės gvardijos karei, prokurorė paskelbė, kad bus sugriežtintas kaltinimas spėjamam šauliui. 

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis (nuotr. SCANPIX)
6

Nuo sužalojimų mirus Vašingtone pašautai JAV Nacionalinės gvardijos karei, prokurorė paskelbė, kad bus sugriežtintas kaltinimas spėjamam šauliui. 

REKLAMA
0

„Keičiame pirminį kaltinimą užpuolimu į pirmojo laipsnio žmogžudystę“, – penktadienį amerikiečių stočiai „Fox News“ sakė sostinės Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Pirro. Be to, spėjamam šauliui bus pateikti kaltinimai pagal „daugybę“ kitų punktų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo „suplanuota žmogžudystė“, kalbėjo J. Pirro. Žmonės esą buvo užpulti iš pasalų, „jie nežinojo, kas jų laukia“. Kalbėdama apie antrojo per ataką sužeisto gvardiečio būklę, prokurorė teigė: „Dar turime vilties“, nors jo gyvybei ir toliau gresia pavojus. Prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad sužeistojo „būklė labai sunki“.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį afganistanietis užpuolikas JAV sostinės centre šūviais sunkiai sužeidė du Nacionalinės gvardijos karius. Spėjamas šaulys buvo sulaikytas. Jis, anot amerikiečių žiniasklaidos, 2021 m.. iš Afganistano atvyko į JAV. Savo šalyje afganistanietis bendradarbiavo su JAV Centrine Žvalgybos Agentūra (CŽV) ir kitomis vyriausybinėmis institucijomis. Anot duomenų, jis priklausė CŽV daliniui „Zero Units“, JAV užsienio žvalgybos remiamai antiteroristinei grupei.

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis (nuotr. SCANPIX)
Vašingtone pašauti kariai – 20-metė mergina ir 24-erių vyras
Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis (nuotr. SCANPIX)
Šaudynės Vašingtone: netoli Baltųjų rūmų pašautų karių būklė tikslinama (4)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų