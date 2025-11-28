Įtariamajam dėl šaudynių Vašingtone bus pateikti kaltinimai dėl nužudymo

„Keičiame pirminį kaltinimą užpuolimu į pirmojo laipsnio žmogžudystę“, – penktadienį amerikiečių stočiai „Fox News“ sakė sostinės Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Pirro. Be to, spėjamam šauliui bus pateikti kaltinimai pagal „daugybę“ kitų punktų.
Tai buvo „suplanuota žmogžudystė“, kalbėjo J. Pirro. Žmonės esą buvo užpulti iš pasalų, „jie nežinojo, kas jų laukia“. Kalbėdama apie antrojo per ataką sužeisto gvardiečio būklę, prokurorė teigė: „Dar turime vilties“, nors jo gyvybei ir toliau gresia pavojus. Prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad sužeistojo „būklė labai sunki“.
Trečiadienį afganistanietis užpuolikas JAV sostinės centre šūviais sunkiai sužeidė du Nacionalinės gvardijos karius. Spėjamas šaulys buvo sulaikytas. Jis, anot amerikiečių žiniasklaidos, 2021 m.. iš Afganistano atvyko į JAV. Savo šalyje afganistanietis bendradarbiavo su JAV Centrine Žvalgybos Agentūra (CŽV) ir kitomis vyriausybinėmis institucijomis. Anot duomenų, jis priklausė CŽV daliniui „Zero Units“, JAV užsienio žvalgybos remiamai antiteroristinei grupei.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.