Trumpas žada sustabdyti migraciją iš „trečiojo pasaulio šalių“

„Aš visam laikui sustabdysiu migraciją iš visų Trečiojo pasaulio šalių, kad JAV sistema galėtų visiškai atsigauti“, – socialiniame tinkle parašė D. Trumpas.
Jis taip pat grasino atšaukti milijonus leidimų gyventi Jungtinėse Valstijos, kuriuos išdavė jo pirmtakas Joe Bidenas, ir „pašalinti visus, kurie nėra Jungtinių Valstijų grynasis turtas“.
D. Trumpas pridūrė, kad panaikins visas federalines išmokas ir subsidijas ne JAV piliečiams, taip pat deportuos visus užsienio piliečius, kurie kelia grėsmę saugumui arba yra „nesuderinami su Vakarų civilizacija“.
Jo piktas įrašas, kuris baigėsi palinkėjimais amerikiečiams laimingos Padėkos dienos, žymėjo jo antrosios kadencijos, kurioje didelis dėmesys skiriamas masinei deportacijos kampanijai, antiimigracinės politikos eskalavimą.
„Šių tikslų bus siekiama stengiantis gerokai sumažinti nelegalių ir trikdančių gyventojų skaičių“, – ketvirtadienį sakė D. Trumpas.
„Tik ATVIRKŠTINĖ MIGRACIJA gali visiškai ištaisyti šią padėtį“, – pridūrė jis.
