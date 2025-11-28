 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas žada sustabdyti migraciją iš „trečiojo pasaulio šalių“

2025-11-28 07:34 / šaltinis: BNS
2025-11-28 07:34

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė planuojantis sustabdyti migraciją iš, jo žodžiais tariant, „trečiojo pasaulio šalių“, praėjus dienai po išpuolio, kai įtariamasis afganistanietis netoli Baltųjų rūmų pašovė du Nacionalinės gvardijos karius. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė planuojantis sustabdyti migraciją iš, jo žodžiais tariant, „trečiojo pasaulio šalių“, praėjus dienai po išpuolio, kai įtariamasis afganistanietis netoli Baltųjų rūmų pašovė du Nacionalinės gvardijos karius. 

REKLAMA
0

„Aš visam laikui sustabdysiu migraciją iš visų Trečiojo pasaulio šalių, kad JAV sistema galėtų visiškai atsigauti“, – socialiniame tinkle parašė D. Trumpas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat grasino atšaukti milijonus leidimų gyventi Jungtinėse Valstijos, kuriuos išdavė jo pirmtakas Joe Bidenas, ir „pašalinti visus, kurie nėra Jungtinių Valstijų grynasis turtas“.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas pridūrė, kad panaikins visas federalines išmokas ir subsidijas ne JAV piliečiams, taip pat deportuos visus užsienio piliečius, kurie kelia grėsmę saugumui arba yra „nesuderinami su Vakarų civilizacija“.

REKLAMA

Jo piktas įrašas, kuris baigėsi palinkėjimais amerikiečiams laimingos Padėkos dienos, žymėjo jo antrosios kadencijos, kurioje didelis dėmesys skiriamas masinei deportacijos kampanijai, antiimigracinės politikos eskalavimą.

„Šių tikslų bus siekiama stengiantis gerokai sumažinti nelegalių ir trikdančių gyventojų skaičių“, – ketvirtadienį sakė D. Trumpas.

„Tik ATVIRKŠTINĖ MIGRACIJA gali visiškai ištaisyti šią padėtį“, – pridūrė jis. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV mažina karių skaičių rytiniame NATO flange: ramina, kad tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos (nuotr. SCANPIX)
Po šaudymo prie Baltųjų rūmų JAV stabdo afganistaniečių imigracijos prašymų nagrinėjimą (2)
Donaldas Trumpas suteikė malonę dviem kalakutams
Laikydamasis tradicijos, Donaldas Trumpas suteikė malonę dviem kalakutams (3)
Sprogo naftą gabenęs tanklaivis: tęsiasi paslaptingų sprogimų virtinė Rusijos uostuose apsilankiusiems laivams (nuotr. Telegram)
JAV pakrantėse Trumpas leido vykdyti masinę naftos ir dujų gavybą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų