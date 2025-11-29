 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia suteiksiantis malonę JAV kalinamam buvusiam Hondūro prezidentui Hernandezui

2025-11-29 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 11:55

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad suteiks malonę JAV dėl narkotikų kontrabandos kalinamam buvusiam Hondūro prezidentui Juanui Orlando Hernandezui. Jis suteiksiąs J. O. Hernandezui visišką malonę, rašė respublikonas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad suteiks malonę JAV dėl narkotikų kontrabandos kalinamam buvusiam Hondūro prezidentui Juanui Orlando Hernandezui. Jis suteiksiąs J. O. Hernandezui visišką malonę, rašė respublikonas savo socialiniame tinkle „Truth Social".

0

Su buvusiu Centrinės Amerikos šalies prezidentu „daugelio žmonių, kuriuos aš labai vertinu, nuomone, buvo pasielgta labai griežtai ir neteisingai“, teigė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Niujorko teismas pernai dėl tarptautinės narkotikų prekybos skyrė J. O. Hernandezui 45 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis vadovavo Hondūrui nuo 2014 iki 2022 metų. Įtariama, kad J. O. Hernandezas jau nuo 2004  m. buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Jis kaltinamas sudaręs galimybes kokaino kontrabandai iš Kolumbijos ir Venesuelos per Hondūrą į JAV. 

Nerukus po kadencijos pabaigos 2022 m., J. O. Hernandezas buvo išduotas JAV. Procese jis visus kaltinimus neigė ir vaizdavo save kaip pavyzdį regione kovojant su narkotikų karteliais. Tačiau daug buvusių narkotikų kontrabandininkų teisme liudijo prieš jį.

Kartu D. Trumpas dar kartą paragino Hondūro piliečius sekmadienį vyksiančiuose rinkimuose balsuoti  už dešiniųjų kandidatą Nasry‘į Asfurą. JAV prezidentas jau trečiadienį įsikišo į rinkimus Hondūre.

N. Asfura yra „vienintelis tikras laisvės Hondūre draugas“, pareiškė D. Trumpas. Jis esą galėtų bendradarbiauti su N. Asfura, „kad kovotų su narkokomunistais ir suteiktų būtiną pagalbą žmonėms Hondūre“.

