Vokietijos generolas: JAV uždarė tiesioginį ryšio kanalą dėl pagalbos Ukrainai

JAV sustabdė dalį ginklų tiekimo Ukrainai ir nutraukė vieną iš tiesioginių ryšių su Vokietijos generolais, kurie koordinavo pagalbą Kyjivui. Apie tai pasakojo Bundesvero generolas leitenantas Christianas Freudingas interviu amerikiečių leidiniui „The Atlantic“, kurį cituoja „Unian“.

JAV sustabdė dalį ginklų tiekimo Ukrainai ir nutraukė vieną iš tiesioginių ryšių su Vokietijos generolais, kurie koordinavo pagalbą Kyjivui. Apie tai pasakojo Bundesvero generolas leitenantas Christianas Freudingas interviu amerikiečių leidiniui „The Atlantic", kurį cituoja „Unian".

Vokietijos generolas, einantis Vokietijos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų vado pareigas, anksčiau vadovavo darbo grupei, koordinavusiai karinę paramą Ukrainai.

Pasak jo, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija net neperspėjo Vokietijos partnerių apie tam tikrų rūšių ginklų tiekimo Ukrainai sustabdymą.

Jis pažymėjo, kad iki šiol galėjo visą parą keistis tekstiniais pranešimais su Pentagono atstovais, tačiau dabar ir šis ryšio kanalas nutrauktas.

Generolas pareiškė, kad dabar, norėdamas gauti informacijos, jis turi kreiptis į Vokietijos ambasadą Vašingtone, kur, jo teigimu, dirba žmogus, kuris bando „bent ką nors surasti Pentagone“.

