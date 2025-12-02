Gynybos ekspertas įsitikinęs – jautri Klaipėdos uosto informacija jau Rusijos FSB rankose: „Nusiskanavo viską“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Uoste dirbo su Rusijos saugumu siejama bendrovė
Klaipėdos uosto direkcija nuolat rūpinasi uosto dugnu. Tiesa, jį reguliariai prižiūri ne pati. Valymo ar gilinimo darbus atlieka įvairios konkursus laimėjusios įmonės. 2016 metais dugnu rūpinosi Lietuvos įmonė „Green Line Shipping“, kuri pasak Ukrainos tiriamosios žurnalistikos centro, „15min.lt“ ir Latvijos TV3 žurnalistų glaudžiai susijusi su Rusijos žvalgyba.
„Buvo gan glaudžiai susijusi su tokiu didžiuliu plačiu labai, buvusių Rusijos saugumo tarnybos FSB verslų tinklu“, – žurnalistams apie tyrimą sakė „15min.lt“ tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė.
Buvęs FSB pareigūnas Aleksejus Škrabas tuomet vadovavo Rusijos įmonei „Baltgeotrest“, kuri yra gilinimo darbus atlikusios Lietuvos bendrovės „Green Line Shipping“ antrinė įmonė.
„Green Line Shipping“ galėjo ne tik atlikti reikalingus darbus, sutvarkyti uosto dugną, bet ir prieiti prie jautrių duomenų.
„Pagal sutartį buvo įsipareigojama jais dalintis. Uostas sako, kad gal tai nebuvo labai jautrūs duomenys, bet kaip bebūtų, ir ekspertai vertina, tai galėjo būti vertinga informacija žvalgybininkams, jeigu Rusija tokią operaciją būtų vykdžiusi ir panašiai“, – vertino J. Damulytė.
Politikai susirūpinę
Duomenys apie Klaipėdos uostą, jo dugną, ypač naudingi V. Putino karo mašinai, kuri gali nusitaikyti tiek į Lietuvos suskystintų dujų terminalą, tiek į vieną pagrindinį kanalą per kurį Lietuva gautų sąjungininkų paramą karo atveju.
„Klaipėdos uosto gylis, įvairi konfigūracija, be galo svarbi sąjungininkų atėjimui į Lietuvą, jeigu artėtų karinė krizė prieš mus. Vienas iš tų kanalų per kurį ateitų sąjungininkų parama“, – pavojų įžvelgė buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas
„Suskystintų dujų terminalas, kritinis objektas, kuris užtikrina dujų tiekimą Lietuvai. Plius tai yra vieta, kuria juda mūsų NATO pajėgos. Gabenama technika laivais, tankai ir visa kita logistika“, – TV3 Žinioms sakė atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis.
Pasak Klaipėdos uosto direkcijos, įmonei, kuri atliko darbus, nebuvo pateikta jokia slapta ir jautri informacija, įskaitant povandeninių komunikacijų planą.
„Ką tu turi padaryti uoste, kad užkirsti kelią sąjungininkų atėjimui. Reikia labai aiškiai tą suprasti. Rusus tokia informacija labai domina“, – nusivylimo neslėpė L. Kasčiūnas.
Panašiai mąsto ir gynybos ekspertas V. Malinionis.
Žvalgybos infiltravimasis į mūsų kritinę infrastruktūrą, čia net kalbos apie tai nėra, jeigu įmonė susijusi su Rusija <...>. Gali panaudoti tuos savo duomenis žvalgybinius subotažo akcijoms, sprogdinimams ir taip toliau“, – pridūrė atsargos pulkininkas.
O saugumo ekspertai aiškina, kad Rusija galėjo surinkti duomenis vietoje.
„Ką jie ten darė, niekas nežino, bet 99,9 procento, kad nusiskanavo viską, ką reikėjo, turi duomenų bazėje ir planus pagal tai padarytus“, – teigė V. Malinionis.
Lietuvos Valstybės saugumo departamentas žurnalistų atskleistos informacijos nekomentuoja, aiškina, kad neturi „viešai skelbtos informacijos šiuo klausimu“.
„Įprastos institucijos, jos neturi tų įrankių, bet žvalgybos institucijos turi ir gali, ir čia jų pareiga yra stebėti tą lauką ir neprileisti tokių įmonių, susisaisčiusių su FSB struktūromis ar kažkuo, ne tik į strateginius, bet apskritai išmėžti iš čia“, – pridūrė J. Damulytė.
Pasak Klaipėdos uosto direkcijos, sutartis su „Green Line Shipping“ pasirašyta beveik prieš dešimtmetį – 2016 metų balandį. Dugno valymo darbus atliko šie laivai „Astra“ ir „Poseidon.“ Darbų vertė siekė beveik 5 milijonus eurų. Tie patys laivai dirbo ne tik Klaipėdoje, bet ir Latvijos uostuose.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.