Klaipėdos uoste šiemet perkrauta 32 mln. tonų krovinių

„Šiemet krova Klaipėdos uoste auga nuosekliai ir stabiliai, o tai reiškia, kad verslas gamina, eksportuoja ir ieško naujų rinkų. Tai įrodymas, kad Klaipėdos uosto augimą lemia ne atsitiktinumai, bet nuosekli strategija, investicijos ir kryptingas darbas“, – pranešime sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Uosto duomenimis, eksporto ir importo santykis šiemet, kaip ir pernai bei užpernai, reikšmingai nesikeitė. Per dešimt šių metų mėnesių 50 proc. viso krovinių srauto sudaro eksporto kryptis, importo – 38 proc. Tranzito srautas sausumos keliais šiemet sudarė 4 proc., o tranzitas jūra – 8 proc.
Taip pat, uosto teigimu, šiemet penkios didžiausios krovinių Klaipėdos uoste rūšys yra kroviniai konteineriuose, keltais (ro-ro) gabenami kroviniai, grūdai, naftos produktai ir suskystintosios gamtinės dujos.
50 proc. visų Klaipėdos uosto krovinių sudaro kroviniai konteineriuose ir ro-ro krovinių srautas.
Keltais plukdomų ro-ro krovinių krova išaugo 7 proc. ir sudarė 5,5 mln. tonų. Skaičiuojant transporto priemonių skaičiumi, ro-ro segmentas augo 6 proc. iki 301 tūkst. keltais perkeltų vilkikų, puspriekabių ir automobilių vienetų.
Be to, spalį anksčiausiai uosto istorijoje buvo pasiekta ir 1 mln. TEU (standartizuotų konteinerių) riba.