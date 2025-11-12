 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdos uoste šiemet perkrauta 32 mln. tonų krovinių

2025-11-12 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 10:16

Nuo šių metų sausio iki spalio Klaipėdos uoste perkrauta beveik 32 mln. tonų krovinių. Tai, uosto teigimu, 10 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Klaipėdos uostas. ELTA / Dainius Labutis

0

„Šiemet krova Klaipėdos uoste auga nuosekliai ir stabiliai, o tai reiškia, kad verslas gamina, eksportuoja ir ieško naujų rinkų. Tai įrodymas, kad Klaipėdos uosto augimą lemia ne atsitiktinumai, bet nuosekli strategija, investicijos ir kryptingas darbas“, – pranešime sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Uosto duomenimis, eksporto ir importo santykis šiemet, kaip ir pernai bei užpernai, reikšmingai nesikeitė. Per dešimt šių metų mėnesių 50 proc. viso krovinių srauto sudaro eksporto kryptis, importo – 38 proc. Tranzito srautas sausumos keliais šiemet sudarė 4 proc., o tranzitas jūra – 8 proc. 

Taip pat, uosto teigimu, šiemet penkios didžiausios krovinių Klaipėdos uoste rūšys yra kroviniai konteineriuose, keltais (ro-ro) gabenami kroviniai, grūdai, naftos produktai ir suskystintosios gamtinės dujos. 

50 proc. visų Klaipėdos uosto krovinių sudaro kroviniai konteineriuose ir ro-ro krovinių srautas. 

Keltais plukdomų ro-ro krovinių krova išaugo 7 proc. ir sudarė 5,5 mln. tonų. Skaičiuojant transporto priemonių skaičiumi, ro-ro segmentas augo 6 proc. iki 301 tūkst. keltais perkeltų vilkikų, puspriekabių ir automobilių vienetų. 

Be to, spalį anksčiausiai uosto istorijoje buvo pasiekta ir 1 mln. TEU (standartizuotų konteinerių) riba. 

indeliai.lt

