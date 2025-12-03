 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos dziudo čempionate Kėdainiuose – intriguojančios kovos

2025-12-03 16:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 16:23

Šeštadienį Kėdainių arenoje surengtas Lietuvos dziudo čempionatas. Ant trijų tatamių kovojo 200 sportininkų, kurie išsidalino 14 medalių komplektų.

Miglės Dudėnaitės nuotr. | Instagram.com nuotr

Šeštadienį Kėdainių arenoje surengtas Lietuvos dziudo čempionatas. Ant trijų tatamių kovojo 200 sportininkų, kurie išsidalino 14 medalių komplektų.

0

Į čempionatą atvyko ir šiuo metu aukščiausią vietą pasaulio reitinge tarp lietuvių užimanti Miglė Dudėnaitė. Ji svorio kategorijoje iki 78 kg pateisino favoritės statusą – visas 3 varžoves nugalėjo anksčiau laiko ir tapo čempione. M. Dudėnaitei tai buvo jau 9-as toks titulas.

Kitose moterų kategorijose triumfavo Irūna Bučinskaitė, Miglė Bušauskaitė, Varvara Kuchar, Ugnė Skėrytė, Ugnė Pileckaitė bei Rugilė Stasiulytė.

Tarp vyrų didelį susidomėjimą kėlė svorio kategorija iki 90 kg. Ten čempiono titulą iškovojo Augustas Šlyteris, finale nugalėjęs Lietuvos dziudo talentą Tajų Babaičenko.

Kitose kategorijose nugalėjo Adris Jakubauskas, Girvydas Narkus, Simas Polikevičius, Kęstutis Vitkauskas, Mantas Klimašauskas bei Romas Petkus.

