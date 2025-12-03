Lietuvos baidarininkės ir kanojininkės iškovojo apdovanojimus „Prezidento taurėje“ Indijoje

Kamilė Railaitė ir Kamilė Čiškauskaitė iškovojo du bronzos apdovanojimus – dviviečių baidarių 500 metrų distancijoje bei 200 metrų nuotolyje, kuriame startavo jungtinėje mišrioje įguloje kartu su Indijos atstovais.
K. Čiškauskaitė taip pat pelnė sidabro medalį mišrioje dviviečių baidarių rungtyje, dar kartą startuodama poroje su Indijos sportininku.
Bronzos apdovanojimą Lietuvai taip pat pridėjo Julija Jevtušenkaitė, trečią vietą užėmusi vienviečių kanojų 200 metrų distancijoje.
Lietuvos komandą į varžybas Indijoje lydėjo trenerė Dalia Vaičikonienė.
„Prezidento taurės“ turnyras vyko Himalajų apsuptyje esančiame Tehri ežere, Utarakhando valstijoje – išskirtinėje vietoje, suteikusioje varžyboms ypatingą atmosferą.
