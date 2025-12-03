Lietuvos badmintonininkams pritrūko pergalės prieš lenkus – liko per žingsnį nuo Europos čempionato ketvirtfinalio

Į 6-ą grupę patekę lietuviai 3:2 išplėšė pergalę prieš Portugaliją, 5:0 nepaliko vilčių Farerų saloms, tačiau 0:5 neprilygo Lenkijai. Būtent lenkai tapo grupės nugalėtojais ir pelnė vienintelį kelialapį į ketvirtfinalį.
Lietuvos rinktinė šiam čempionatui registravo 7 žaidėjus: Mykolą Grigą, Roką Krūminą, Dominiką Tankevičių, Gabiją Beržinskaitę, Umą Ivanauskaitę, Ievą Paškevičiūtę ir Nomedą Seniūnaitę.
Čempionais tapo prancūzai, didžiajame finale 3:1 nugalėję danus. Tuo tarpu lenkai iškrito dar ketvirtfinalyje.
