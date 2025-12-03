 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos badmintonininkams pritrūko pergalės prieš lenkus – liko per žingsnį nuo Europos čempionato ketvirtfinalio

2025-12-03 15:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 15:51

Ispanijoje vykstančio Europos jaunių (iki 17 metų) badmintono čempionato komandinėse varžybose per žingsnį nuo ketvirtfinalio liko Lietuvos rinktinė.

Lietuvos badmintono federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Į 6-ą grupę patekę lietuviai 3:2 išplėšė pergalę prieš Portugaliją, 5:0 nepaliko vilčių Farerų saloms, tačiau 0:5 neprilygo Lenkijai. Būtent lenkai tapo grupės nugalėtojais ir pelnė vienintelį kelialapį į ketvirtfinalį.

Lietuvos rinktinė šiam čempionatui registravo 7 žaidėjus: Mykolą Grigą, Roką Krūminą, Dominiką Tankevičių, Gabiją Beržinskaitę, Umą Ivanauskaitę, Ievą Paškevičiūtę ir Nomedą Seniūnaitę.

Čempionais tapo prancūzai, didžiajame finale 3:1 nugalėję danus. Tuo tarpu lenkai iškrito dar ketvirtfinalyje.

