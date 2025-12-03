 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos plaukimo rinktinė vos išvengė diskvalifikacijos ir išplėšė bilietą į finalą

2025-12-03 12:26 / šaltinis: Sportas.lt
Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Rūta Meilutytė | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Mišrių komandų kombinuotoje estafetėje 4x50 m Lietuvos rinktinė (Mantas Kaušpėdas, Rūta Meilutytė, Smiltė Plytnykaitė, Jokūbas Keblys) finišavo per 1 min. 39.32 sek., užėmė 8-ą vietą ir iškovojo paskutinį bilietą į finalą. Lietuvos rekordas buvo pagerintas daugiau nei 5 sek. (1:44.94).

M. Kaušpėdas pirmajame etape nugara plaukė per 23.45 sek. Tada į baseiną šoko R. Meilutytė. Jai teko varžytis su ne vienu vyru, o savo etapą lietuvė baigė per 29.27 sek. Reikia pažymėti, kad pagrindinė lietuvės konkurentė individualioje 50 m plaukimo krūtine rungtyje estė Eneli Jefimova prieš tai pirmajame plaukime buvo greitesnė (28.81).

S. Plytnykaitė peteliške savo etapą baigė 26.15 sek., o tada Lietuvos rinktinę išgelbėjo J. Keblys, finišavęs per 20.45 sek. ir aplenkęs daugybę tuo metu baseine buvusių moterų. Beje, J. Keblys į baseiną įšoko 0.02 sek. anksčiau nei S. Plytnykaitė palietė sienelę. Laimei, leidžiama paklaida yra 0.03 sek., tad Lietuvos rinktinė per plauką išvengė diskvalifikacijos. J. Keblys rizikavo ne veltui, nes Lietuvos rinktinė 9-oje vietoje likusią Norvegiją aplenkė vos 0.04 sek.

Į finalą patekusios rinktinės:

Atrankoje greičiausia buvo Nyderlandų rinktinė (1:37.40), aplenkusi Daniją (1:37.53) ir Švediją (1:38.23).

Staigmenų atrankoje netrūko. Už borto liko Prancūzijos ir Vokietijos rinktinės.

Mišrios kombinuotos estafetės 4x50 m finalas vyks trečiadienį 21.34 val.

