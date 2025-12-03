 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tomas Lukminas ir Danas Rapšys pateko į Europos plaukimo čempionato pusfinalį

2025-12-03 12:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 12:07

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Tomas Lukminas | Vytauto Dranginio nuotr.

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi startavo net 4 lietuviai. Fantastiškai pasirodė Tomas Lukminas, finišavęs per 1 min. 41.89 sek. Jis daugiau nei 2 sek. pagerino karjeros rekordą ir į pusfinalį pateko su 5-u rezultatu.

Į savo pagrindinės rungties pusfinalį pateko ir Danas Rapšys. Jis užfiksavo 7-ą rezultatą (1:42.32).

Nepasisekė Tajui Juškai. Jaunasis lietuvis su nauju karjeros rekordu buvo 15-as (1:43.02). Įprastai to užtektų vietai pusfinalyje, bet šiame čempionate galioja kvotų taisyklė – pusfinalyje gali plaukti ne daugiau nei 2 vienos šalies atletai.

Karjeros rekordą gerino ir Kristupas Trepočka, užėmęs 17-ą vietą (1:43.24).

Pusfinalio lyderiai:

Vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi pusfinalis prasidės trečiadienį 20.44 val.

Moterų 100 m kompleksiniame plaukime netoli karjeros rekordo buvo Smiltė Plytnykaitė. Ji finišavo per 1 min. 0.84 sek. ir liko per 0.05 sek. nuo savo geriausio rezultato. Lietuvė užėmė 22-ą vietą, o nuo pusfinalio ją skyrė 0.83 sek.

