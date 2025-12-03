Į Europos čempionato finalą patekęs Rapšys džiaugėsi dėl tautiečio: „Tas jausmas yra kosminis“

D. Rapšys distanciją įveikė per 1 min. 42,10 sek. ir buvo aštuntas, o T. Lukminas plaukė kiek greičiau – 1 min. 42,00 sek. ir bilietas į finalą šeštuoju numeriu.
Po plaukimo ar plaukimas su tautiečiu šalia prideda motyvacijos paklaustas D. Rapšys išskyrė kitą momentą.
„Man nėra tiek svarbu pačiame baseine su kuo plaukti, tačiau kuomet žinau, kad galėsiu eiti į call room’ą ir ten sutikti savų žmonių, pasikalbėti yra visuomet smagu. O Tomas dar plaukia ir geru laiku, už jį yra labai smagu. Aš atsimenu, kuomet pats asmeninius rekordus gerindavausi tai tas jausmas tikrai yra kosminis“, – sakė D. Rapšys.
Su jais paruošiamuosiuose plaukimuose ryte plaukė ir dar du mūsų šalies sportininkai. Tajus Juška ryte distanciją nuplaukė per 1 min. 43,02 sek. ir savo asmeninį rekordą pasigerino daugiau nei 2 sekundėmis. Šešiolikmetis iš Kauno į pusfinalį taip pat būtų patekęs, kadangi užėmė 15-ąją vietą, tačiau dėl šalių kvotos pusfinalyje gali plaukti tik du tos pačios šalies atstovai.
Kristupas Trepočka distanciją įveikė per 1 min. 43,24 sek. taip pat beveik puse sekundės gerino savo karjeros rezultatą ir užėmė 17-ąją vietą.
