  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Hjustone subyrėjusi „Kings“ ekipa ir toliau stringa be Sabonio

2025-12-04 08:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 08:51

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stringa Sakramento „Kings“ (5/17) ekipa.

A.Šengunas baudė Sakramento klubą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stringa Sakramento „Kings“ (5/17) ekipa.

0

Kalifornijos klubas išvykoje 95:121 (26:28, 26:23, 19:36, 24:34) nusileido Hjustono „Rockets“ (14/5).

„Kings“ atsilaikė iki ilgosios pertraukos (52:51), bet vėliau mačo eiga visiškai pasikeitė. „Raketos“ antrąją mačo pusę laimėjo net 70:43 ir greitai panaikino intrigą.

Domantas Sabonis „Kings“ padėti negali dėl įtrūkusio menisko.

Sakramento klubas beveik nesulaukė ir Zacho LaVine’o indėlio, kuris per 19 minučių surinko 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/3 tritaškių) bei ketvirtąjį kėlinį nepakilo nuo suolo.

Svečius patempti bandė po 25 taškus nuo suolo atnešę Malikas Monkas ir Maxime’as Raynaud, bet prancūzo minutes „Kings“ pralaimėjo 18 taškų, amerikiečio – net 30.

„Rockets“ į priekį vėl vedė Alperenas Šengunas – 30 minučių, 28 taškai (11/19 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 6/7 baudų metimų), 10 atkovotų, 4 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

Hjustono klubas itin retai ėmėsi tritaškių (5/16, 31 procentas), tačiau kovoje dėl kamuolių varžovus pranoko dvigubai – 62:32.

Treti Vakarų konferencijoje žygiuojantys „Rockets“ namie priims Fynikso „Suns“ (13/9), keturioliktą vietą užimantys ir ketvirtą mačą paeiliui pralaimėję „Kings“ keliaus į Majamį.

„Rockets“: Alperenas Šengunas 28 (10 atk. kam., 4 per. kam.), Kevinas Durantas 24 (8 rez. perd.), Amenas Thompsonas 20 (12 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos), Jabari Smithas 14 (8 atk. kam.), Stevenas Adamsas 11 (8 atk. kam., 5/6 dvitaškių).

„Kings“: Maxime’as Raynaud (6 atk. kam., 10/15 metimų) ir Malikas Monkas (5/8 tritaškių, 5 rez. perd.) po 25, DeMaras DeRozanas ir Russellas Westbrookas (9 rez. perd., 4 klaidos) po 12, Preciousas Achiuwa 10, Keeganas Murray’us 5 (11 atk. kam., 2/11 metimų).

S.Aldama baudė Sakramento klubą (Scanpix nuotr.)
„Kings“ be Sabonio patyrė triuškinamą pralaimėjimą Memfyje

