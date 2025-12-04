 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas efektyviai išnaudojo minutes, „Nuggets“ gynėjas nubloškė „Pacers“

2025-12-04 08:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 08:36

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) į pergalingą kelią grįžo Denverio „Nuggets“ (15/6).

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) į pergalingą kelią grįžo Denverio „Nuggets“ (15/6).

0

Kolorado klubas išvykoje 135:120 (33:28, 39:20, 30:31, 33:41) nugalėjo Indianos „Pacers“ (4/18).

„Nuggets“ dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 72:48 ir rungtynių kontrolę išlaikė iki finalinės sirenos.

Jonas Valančiūnas per 11 minučių surinko 9 taškus (3/5 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį bei 3 pražangas. Vis dėlto uteniškio minutes Denverio klubas pralaimėjo 11 taškų.

Lietuvį šįkart užgožė Jamalo Murray’aus šou – 36 minutės, 52 taškai (9/14 dvitaškių, 10/11 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys be 4 rezultatyvūs perdavimai.

Dviženklį skaičių tritaškių kanadietis sumetė pirmą kartą karjeroje, bet nepagerino asmeninio rezultatyvumo rekordo, kuris siekia 55 taškus.

Arti trigubo dublio vėl buvo Nikola Jokičius išskirstęs 13 rezultatyvių perdavimų, bet atkovojęs tik 8 kamuolius,

„Nuggets“ varžovus žudė tritaškius mesdami net 61 procento tikslumu (17/28). Prieš tai nublanko net ir solidūs „Pacers“ skaičiai (13/28, 46 procentai tritaškių).

Indianos ekipoje išsiskyrė Pascalis Siakamas – 34 minutės, 23 taškai (4/11 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 3 atkovoti ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 5 pražangos.

Priešpaskutiniai Rytų konferencijoje žengiantys „Pacers“ dabar keliaus į Čikagą, penkti Vakaruose „Nuggets“ skris į Atlantą.

„Nuggets“: Jamalas Murray’us 52 (10/11 tritaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Nikola Jokičius 24 (8 atk. kam., 13 rez. perd., 4 klaidos), Bruce’as Brownas 14, Timas Hardaway’us ir Peytonas Watsonas (7 atk. kam.) po 11, Cameronas Johnsonas ir Jonas Valančiūnas po 9.

„Pacers“: Pascalis Siakamas 23 (3/5 tritaškių), Andrew Nembhardas 16 (7 rez. perd.), Bennedictas Mathurinas 15 (7 atk. kam., 4 klaidos), Benas Sheppardas (5 atk. kam., 3/3 tritaškių) ir T.J.McConnellis (7/10 dvitaškių, 6 rez. perd., 3 per. kam.) po 14, Jarace’as Walkeris 11, Garrisonas Mathewsas 9.

 

