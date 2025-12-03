Žymi dainininkė Adrina prabilo apie vestuvių planus: „Datą jau turime“

2025-ieji metai žymiai dainininkei buvo kupini įspūdžių: sėkmingi koncertai, planuojamas areninis koncertas ir sužadėtuvės. D. Tamašauskas ir Adrina susižadėjo 2024 m. gruodžio 6 d. Džiugesio kupiną nuotrauką pora paskelbė socialiniuose tinkluose.
„Datą jau turime“, – sakė Adrina.
Atlikėja pridūrė, kad nors data jau žinoma, poros užimtumas neleidžia „pilna koja“ imtis vestuvių planavimo.
„Žinant mus, mes labai vėluojame planuoti, nes nežinome, kaip norime, kur norime, tad galbūt teks nukelti“, – tikino atlikėja.
Vestuvės Las Vegase
Adrina atvira – ji ir D. Tamašauskas svarsto net apie didžiąją šventę užsienyje. Dainininkė prasitarė apie mintis vestuves švęsti už Atlanto. Pasak jos, tokio tipo vestuvės būtų puiki istorija vaikams ar anūkams apie nutrūktgalvišką mylimųjų sprendimą.
„Neperseniausiai buvome Amerikoje. Važiuojant automobiliu pasakiau Donatui: o gal skrendame į Las Vegasą? Bus tam tikras įvykis gyvenime, istorija, kurią galėsime vaikams papasakoti“, – kalbėjo Adrina.
Moteris tikino, kad vestuvių planas gali pasisukti įvairiais kampais, tad vadinti tai visiškai suplanuota švente būtų klaidinga.
„Gali būti, kad aš rytoj skambinsiu draugams ir sakysiu: poryt reikia jūsų ten ir ten, nes bus vestuvės. Gali būti visko. Kol kas degame laike ties vestuvių planavimu“, – sakė laidos viešnia.
„Gero vakaro šou“ vedėjui Mantui Wizardui pasiteiravus, ar Adrinai sužadėtinės statusas patinka, ar visgi rinktųsi kuo greičiau tapti žmona, moteris sakė, kad žiedas ant rankos yra gana aiški meilės išraiška ir vestuvės nebėra tokios svarbios.
„Mes daug dirbame, mums daug kitų dalykų yra svarbu: karjera, darbai. Iki sužadėtuvių vestuvės man buvo labai svarbu, o kai žiedelis atsirado, jų nebereikia taip stipriai. Supratau, kad niekas nepasikeitė ir nepasikeis – mylime ir mylėsime taip pat“, – šypsodamasi pasakojo atlikėja.
