TV3 naujienos > Žmonės

Sandros Žutautienės ir sužadėtinio Viktoro šią savaitę laukia neeilinė diena: kreipiasi į visus

2025-12-01 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 15:55

Gruodžio 5-oji – ypatinga diena atlikėjai Sandrai Žutautienei. Šią dieną ne tik jos gimimo diena, sužadėtuvių metinės, bet ir artėjančios vestuvės su Viktoru Vaikšnoru, kurios įvyks jau šį penktadienį Kauno sporto halėje.

1

Kaip paaiškėjo, vestuvių koncerte svečių teisėmis pasirodys ir grupė „Bernužėliai“.

Ryte vestuvės, vakare koncertas

Vėliau pora patvirtino gerbėjams, kad santuoka tikrai įvyks gruodžio 5 d., o ypatingo įvykio proga nutarė Kauno sporto halėje surengti koncertą bei pakviesti visus norinčius jį išgirsti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planuojama, kad gyvo garso koncertas, kuriame pasirodys „Bernužėliai“, Gerda Žemaitė ir kiti atlikėjai, truks daugiau nei tris valandas. Tam, kad scenoje išsiskleistų ypatinga šventinė atmosfera, jaunavedžius šiai progai ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas.

Patys būsimi jaunavedžiai neslepia jaudulio ir žmonių šventėje kviečia dalyvauti drauge.

„Jaudinamės, ruošiamės, repetuojame ir tikimės visus pradžiuginti. Taip – mes gruodžio 5 d. iš tiesų tuokiamės. Ir taip – tą vakarą savo šventę minėsime ne įprastai, o kartu su visais, kurie įsigys bilietus į koncertą. Esame paruošę daug staigmenų. Kai kurių jų net neatskleisime – tegul nustebina. Vieną iš jų galime paminėti: publika išvys vestuvėms paminėti skirtą rekordinį floristės Giedrės Vasilijevaitės-Jackienės kūrinį“, – sako koncerto iniciatoriai Sandra ir Viktoras.

Jaunikį oficialiai ceremonijai puoš dizaineris Kęstutis Lekeckas, o nuotaką – dizainerė Olesia Les. Sandros įvaizdžiu tą dieną rūpinsis ir vizažo meistrė Sandra Žukauskienė bei plaukų koloristė stilistė Inga Bagdonaitė. Sceninius kostiumus porai kuria Ruslanas Rybakovas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

