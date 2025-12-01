Sandros Žutautienės ir sužadėtinio Viktoro šią savaitę laukia neeilinė diena: kreipiasi į visus

Kaip paaiškėjo, vestuvių koncerte svečių teisėmis pasirodys ir grupė „Bernužėliai“.
Ryte vestuvės, vakare koncertas
Vėliau pora patvirtino gerbėjams, kad santuoka tikrai įvyks gruodžio 5 d., o ypatingo įvykio proga nutarė Kauno sporto halėje surengti koncertą bei pakviesti visus norinčius jį išgirsti.
Planuojama, kad gyvo garso koncertas, kuriame pasirodys „Bernužėliai“, Gerda Žemaitė ir kiti atlikėjai, truks daugiau nei tris valandas. Tam, kad scenoje išsiskleistų ypatinga šventinė atmosfera, jaunavedžius šiai progai ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas.
Patys būsimi jaunavedžiai neslepia jaudulio ir žmonių šventėje kviečia dalyvauti drauge.
„Jaudinamės, ruošiamės, repetuojame ir tikimės visus pradžiuginti. Taip – mes gruodžio 5 d. iš tiesų tuokiamės. Ir taip – tą vakarą savo šventę minėsime ne įprastai, o kartu su visais, kurie įsigys bilietus į koncertą. Esame paruošę daug staigmenų. Kai kurių jų net neatskleisime – tegul nustebina. Vieną iš jų galime paminėti: publika išvys vestuvėms paminėti skirtą rekordinį floristės Giedrės Vasilijevaitės-Jackienės kūrinį“, – sako koncerto iniciatoriai Sandra ir Viktoras.
Jaunikį oficialiai ceremonijai puoš dizaineris Kęstutis Lekeckas, o nuotaką – dizainerė Olesia Les. Sandros įvaizdžiu tą dieną rūpinsis ir vizažo meistrė Sandra Žukauskienė bei plaukų koloristė stilistė Inga Bagdonaitė. Sceninius kostiumus porai kuria Ruslanas Rybakovas.
