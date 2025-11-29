Artėjant vestuvėms Sandra Žutautienė atsivėrė, kaip viskas vyks: „Jaudinamės“

Atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras apie savo sutuoktuvių datą viešai pranešė šių metų balandžio 1 d. Tuo metu virtualioje erdvėje užvirė aistringos diskusijos, ar melagių dieną pranešta žinia yra tiesa, ar pokštas, rašoma spaudos pranešime.
Ryte vestuvės, vakare koncertas
Vėliau pora patvirtino gerbėjams, kad santuoka tikrai įvyks gruodžio 5 d., o ypatingo įvykio proga nutarė Kauno sporto halėje surengti koncertą bei pakviesti visus norinčius jį išgirsti.
Planuojama, kad gyvo garso koncertas, kuriame pasirodys „Bernužėliai“, Gerda Žemaitė ir kiti atlikėjai, truks daugiau nei tris valandas. Tam, kad scenoje išsiskleistų ypatinga šventinė atmosfera, jaunavedžius šiai progai ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas.
Patys būsimi jaunavedžiai neslepia jaudulio ir žmonių šventėje kviečia dalyvauti drauge.
„Jaudinamės, ruošiamės, repetuojame ir tikimės visus pradžiuginti. Taip – mes gruodžio 5 d. iš tiesų tuokiamės. Ir taip – tą vakarą savo šventę minėsime ne įprastai, o kartu su visais, kurie įsigys bilietus į koncertą. Esame paruošę daug staigmenų. Kai kurių jų net neatskleisime – tegul nustebina. Vieną iš jų galime paminėti: publika išvys vestuvėms paminėti skirtą rekordinį floristės Giedrės Vasilijevaitės-Jackienės kūrinį“, – sako koncerto iniciatoriai Sandra ir Viktoras.
Jaunikį oficialiai ceremonijai puoš dizaineris Kęstutis Lekeckas, o nuotaką – dizainerė Olesia Les. Sandros įvaizdžiu tą dieną rūpinsis ir vizažo meistrė Sandra Žukauskienė bei plaukų koloristė stilistė Inga Bagdonaitė. Sceninius kostiumus porai kuria Ruslanas Rybakovas.
„Bernužėliai“ mėgsta privatumą
„Bernužėliai“ nariai bus vieni iš gruodžio 5 d. scenoje sveikinančių Sandrą ir Viktorą su sutuoktuvėmis.
Šįmet grupės narys Nerijus Liubertas jau „išgyveno“ asmeninę šventę – savo likimą susiejo ir mylimąja Ieva. Po septynių metų draugystės pora susituokė Raudondvaryje, o vestuves iškėlė artimųjų rate.
Panašiai švęsti savo santuoką rinktųsi ir jo kolega Lukas Bartulis, skaičiuojantis penktus draugystės metus su išrinktąja Simona.
Šimtuose vestuvių koncertavę, o tik keliose apsilankę kaip svečiai atlikėjai patikina – atsipalaiduoti per puostas jiems sunkiai pavyksta, nes profesinis įprotis skatina stebėti kolegų darbą ir viską analizuoti.
Nerijus per savo vestuves nusprendė nekoncertuoti ir to daryti neleido Lukui. Tokios pat nuomonės laikytųsi ir jo kolega.
„Šventė yra skirta būti kartu, o ne dirbti“, – patikina „Bernužėliai“.
Jie pastebėjo, kad Lietuvoje vestuvių programos dažnai yra per gausios: per kelias valandas surengiami kelių grupių koncertai, į orą skrenda šimtus ar tūkstančius kainuojantys fejerverkai, kuriamos šampano piramidės, vyksta gintaro dulkių ceremonijos ir fakyrų pasirodymai.
„O kur laikas pabendrauti? Didžiulės sumos pinigų išleidžiamos vėjais...“, – savo nuomone dalijosi dainininkai.
Jei Nerijaus ir Luko mylimosios būtų scenos partnerės, jie taip pat svarstytų tokį tuoktuvių variantą, kokį pasirinko Sandra su Viktoru.
„Tačiau, esant kitokioms aplinkybėms, šventė turėtų būti kitokia. Moderni, bet nepamirštant ir tradicijų, kurios svarbios mūsų tėvams ir seneliams, su daugybe laiko pokalbiams“, – mintimis apie jam patinkančias vestuves dalijosi Lukas.
„Bernužėliai“ pasidžiaugė galintis tapti netradicinio renginio dalimi, kuriame sveikins kolegas jiems svarbią dieną.
„Tai retas sprendimas net pramogų pasaulyje. Taip šventę nesame ir net nesugalvojame kokio nors pavyzdžio, vykusio ne Lietuvoje, bet užsienyje“, – svarsto atlikėjai.
Grupė ruošiasi ir dar vienam svarbiam įvykiui – gruodžio 19 d. jų koncertas įvyks Kaune, „Oazėje“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.