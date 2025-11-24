Likus visai nedaug iki Sandros Žutautienės ir Viktoro Vaikšnoro vestuvių – džiugi žinia

Gruodžio 5-oji taps ypatinga ne tik Sandrai Žutautienei ir Viktorui Vaikšnorui, bet ir visiems, kurie myli muziką, šventę ir tikrus jausmus.
Pranešė žinią
Tiesa, likus mažai laiko iki šventės, sužadėtiniai paskelbė naujieną savo gerbėjams.
„Pristatome vienintelius ir nepakartojamus mūsų svarbiausio ir didžiausio koncerto svečius – grupę BERNUŽĖLIAI, kurie dovanos savo beribę energiją ir emocijos Jūsų širdims!
Švęskime meilę kartu jau gruodžio 5 dieną Kauno sporto halėje“, – feisbuke rašė Viktoras.
Bilietus į koncertą galite įsigyti čia:
Primename, kad bilietai.lt skelbė kiek daugiau informacijos apie laukiamą šventę.
Gruodžio 5 d. Sandra ir Viktoras lips ant scenos ir sudainuos gražiausius savo atliekamus kūrinius. Tiesa, pasirodymo metu netrūks ir staigmenų.
„Atlikėjai Sandra ir Viktoras su džiaugsmu praneša – jie ne tik susituokia, bet ir kviečia visus į grandiozinį koncertą savo ypatingos dienos proga! Vestuvių įžadai bus išsakyti jaukioje, privačioje ceremonijoje, o vakaras priklausys JUMS – gerbėjams, draugams ir visiems, kurie nori patirti nepamirštamą šventę!
Kas laukia? Didžiausias poros koncertas per visą jų muzikinę karjerą! Netikėti siurprizai ir specialūs svečiai! Nepamirštamos dainos apie meilę, gyvenimą ir svajones! Išskirtiniai įvaizdžiai ir tikri vestuvių atributai!
„Tikime, kad muzika suartina žmones. Tad vietoj tradicinių vestuvių pokylio mes kviečiame jus visus švęsti kartu – su meile, dainomis ir gera nuotaika!“ – sako Sandra ir Viktoras.
Nepraleiskite ypatingiausios metų šventės – vestuvių, kuriose vietoj oficialių tostų skambės muzika, o vietoj įprastų vestuvių tradicijų – nepakartojama koncertinė patirtis!
Švęskime meilę, muziką ir gyvenimą kartu“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.
