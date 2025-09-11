Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kiek teks susimokėti norintiems dalyvauti Sandros ir Viktoro vestuvių koncerte

2025-09-11 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 07:45

Lietuvos muzikos pasaulyje – neeilinis įvykis: dainininkai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras nusprendė savo meilę ir muziką sujungti į vieną ypatingą šventę. Gruodžio 5-ąją pora ne tik sumainys žiedus privačioje ceremonijoje, bet ir kviečia visus gerbėjus į grandiozinį koncertą, skirtą šiai ypatingai progai paminėti.​

Gruodžio 5-oji taps ypatinga ne tik Sandrai Žutautienei ir Viktorui Vaikšnorui, bet ir visiems, kurie myli muziką, šventę ir tikrus jausmus, skelbė bilietai.lt

4

Gruodžio 5-oji taps ypatinga ne tik Sandrai Žutautienei ir Viktorui Vaikšnorui, bet ir visiems, kurie myli muziką, šventę ir tikrus jausmus, skelbė bilietai.lt

Kauną sudrebins įspūdingas pasirodymas

Gruodžio 5 d. Sandra ir Viktoras lips ant scenos ir sudainuos gražiausius savo atliekamus kūrinius. Tiesa, pasirodymo metu netrūks ir staigmenų.

Atlikėjai Sandra ir Viktoras su džiaugsmu praneša – jie ne tik susituokia, bet ir kviečia visus į grandiozinį koncertą savo ypatingos dienos proga! Vestuvių įžadai bus išsakyti jaukioje, privačioje ceremonijoje, o vakaras priklausys JUMS – gerbėjams, draugams ir visiems, kurie nori patirti nepamirštamą šventę!

Kas laukia? Didžiausias poros koncertas per visą jų muzikinę karjerą!  Netikėti siurprizai ir specialūs svečiai! Nepamirštamos dainos apie meilę, gyvenimą ir svajones! Išskirtiniai įvaizdžiai ir tikri vestuvių atributai!

„Tikime, kad muzika suartina žmones. Tad vietoj tradicinių vestuvių pokylio mes kviečiame jus visus švęsti kartu – su meile, dainomis ir gera nuotaika!“ – sako Sandra ir Viktoras.

Nepraleiskite ypatingiausios metų šventės – vestuvių, kuriose vietoj oficialių tostų skambės muzika, o vietoj įprastų vestuvių tradicijų – nepakartojama koncertinė patirtis!

Švęskime meilę, muziką ir gyvenimą kartu“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.

Bilietų kainos

Bilietus į šį išskirtinį renginį galima įsigyti bilietų platinimo platformoje. Jų kaina svyruoja nuo 35,20 iki 125,20 eur. Žmonės, įsigiję bilietus už 125,20 eur, turės galimybę stebėti renginį iš ložės.

