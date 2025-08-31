Iš Viktoro Vaikšnoro sužadėtinės Sandros Žutautienės – ypatinga žinia

Atlikėjas socialiniame tinkle su savo sekėjais pasidalijo naujausia daina bei jos muzikiniu klipu.
Paskelbė gerą žinią
Feisbuke moteris pasidalijo jautriu įrašu ir paskelbė apie naujieną.
„Ypatinga daina. Tai daina mano sesei Siga Sigita. Daina, gimusi prieš metus. Ir už ją ypatingai ačiū Viktorija Rupeikyte. Dainos kelias iki šiandienos buvo ilgas, bet matyt, taip turėjo būti, tad ačiū už išpildymą Andrius Jovarauskas.
O mūsų su Siga paauglišką brandą į prisiminimų kupiną mini filmą sudėjo Andrius Vengalis. Tau ačiū labai labai už pajautimą ir įgyvendinimą. Mano meilė SESEI tikrai brangesnė už visas audras. O Klaipėda, kurios vaizdus matysite, mus abi, tik ką sulaukusias pilnametystės užaugino, įkvėpė būti tokiomis, kokios šiandien esam.
Tik ramunės žiedlapius ne Klaipėdoj, o Nevarėnuos skynėm, spręsdamos dilemą, ar tas didysis Aukštakiuks myli ar nemyli. Žodžiu, ši daina mūsų su Siga, nes apie mus. Kviečiu išgirst“, – skelbė Sandra.
Kviečiame išgirsti naują dainą:
