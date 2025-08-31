Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Viktoro Vaikšnoro sužadėtinės Sandros Žutautienės – ypatinga žinia

2025-08-31 13:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 13:48

Atlikėja bei  Viktoro Vaikšnoro sužadėtinė Sandra Žutautienė savo gerbėjams paskelbė džiugią žinią. 

Atlikėja bei  Viktoro Vaikšnoro sužadėtinė Sandra Žutautienė savo gerbėjams paskelbė džiugią žinią. 

REKLAMA
2

Atlikėjas socialiniame tinkle su savo sekėjais pasidalijo naujausia daina bei jos muzikiniu klipu.

Paskelbė gerą žinią

Feisbuke moteris pasidalijo jautriu įrašu ir paskelbė apie naujieną.

„Ypatinga daina. Tai daina mano sesei Siga Sigita. Daina, gimusi prieš metus. Ir už ją ypatingai ačiū Viktorija Rupeikyte. Dainos kelias iki šiandienos buvo ilgas, bet matyt, taip turėjo būti, tad ačiū už išpildymą Andrius Jovarauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O mūsų su Siga paauglišką brandą į prisiminimų kupiną mini filmą sudėjo Andrius Vengalis. Tau ačiū labai labai už pajautimą ir įgyvendinimą. Mano meilė SESEI tikrai brangesnė už visas audras. O Klaipėda, kurios vaizdus matysite, mus abi, tik ką sulaukusias pilnametystės užaugino, įkvėpė būti tokiomis, kokios šiandien esam.

REKLAMA
REKLAMA

Tik ramunės žiedlapius ne Klaipėdoj, o Nevarėnuos skynėm, spręsdamos dilemą, ar tas didysis Aukštakiuks myli ar nemyli. Žodžiu, ši daina mūsų su Siga, nes apie mus. Kviečiu išgirst“, – skelbė Sandra.

Kviečiame išgirsti naują dainą:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų