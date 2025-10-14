Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras pranešė netikėtą žinią

Likus mažiau nei dviem mėnesiams iki vestuvių koncerto Kauno sporto halėje, Sandra ir Viktoras pranešė netikėtą žinią. Paaiškėjo, kad judviejų koncerto metu į sceną lips ir artima atlikėjų bičiulė, buvusi S. Žutautienės kolegė Gerda Žemaitė.
Paaiškėjo netikėtos detalės
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Sandra, moteris pasakojo, kad ši žinia jai yra labai džiugi, mat jos su Gerda – ilgametės draugės, puikų ryšį „TV pagalbos gelbėtoja“ yra sukūrusi ir su bičiulės sužadėtiniu V. Vaikšnoru.
„Mūsų šventėje Gerda lips į sceną ir dainuos. Jau senokai buvau jai apie tai užsiminusi ir ji iškart sutiko, labai apsidžiaugė. Žinoma, natūralu, kad ji jaudinasi, jog gerai pavyktų sudainuoti. Bet mums pavyko ją nuraminti, neabejojame, kad viskas bus gerai“, – šyptelėjo Sandra.
Be visa to, naujienų portalui tv3.lt S. Žutautienė atskleidė dar vieną iki šiol nutylėtą detalę – Viktoro ir Sandros koncerte klausytojai išgirs ir gyvo garso grupę. Tai – itin jaudinantis įvykis porai, mat iki šiol juodu tokio koncerto nėra turėję.
„Mes su Viktoru niekada nesame turėję savo gyvo garso grupės, nė viename koncerte taip nedainavome. Tad mums tai bus pirmas kartas“, – pasidžiaugė atlikėja.
Intensyviai ruošiasi svarbiam įvykiui
Kaip pasakojo Sandra, šiandien jos ir Viktoro kasdienybėje viskas sukasi aplink pasiruošimą šiam svarbiam įvykiui.
„Pasiruošimo išties labai daug – jau trečias mėnuo lankome vokalo pamokas pas vieną geriausių mokytojų Antaną Zakarauską, taip pat vyksta šokių repeticijos. Koncerte pasirodysime su ne vienu kostiumu, tad dažnai vykstame į primatavimus. Be to, ir duetų koncerte išgirsime ne vieną, tad kiekvienu klausimu turime išties daug darbo“, – kalbėjo S. Žutautienė.
Sandra pasidžiaugė jaučianti didžiulį žmonių susidomėjimą šiuo koncertu. Kaip pabrėžė moteris, tai bus didžiausias koncertas judviejų su Viktoru karjeroje, tad jaudulio išvengti sunku.
„Žinoma, kiekvienam komandos nariui jis pasireiškia kitaip. Pavyzdžiui, aš esu tokia žliumbikė. Kadangi žinau, kas koncerte dainuos ir kaip viskas atrodys, kartais net apsiverkiu repeticijų metu matydama, kaip bus gražu.
Be to, jaučiame šiek tiek žmonių spaudimo – daugeliui atrodo, kad pasiruošimas tokiam koncertui yra toks pats, kaip ir koncertuojant kultūros centruose. Bet iš tikrųjų visomis prasmėmis – nuo scenos pastatymo iki efektų – niekas nė neprimins prieš tai buvusio bet kurio mūsų koncerto“, – akcentavo S. Žutautienė.
