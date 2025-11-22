Vestuvių apdovanojimuose su mylimąja pasirodžiusiam Donatui Montvydui – išskirtinis įvertinimas: prisiminė ir mamos repliką

Geriausius paslaugų tiekėjus rinko 27 profesionalios vestuvių planuotojos. Komisiją sudarė – Laura Vagonė, Karolina Meginytė, Liutauras Galinis, Vestuvių vėjai ir kiti. Vyko slaptas anoniminis balsavimas, kuriame kiekviena planuotoja nurodė savo paslaugų teikėjų Top3 kiekvienoje iš 11 kategorijų. Šitaip iš daug subjektyvių nuomonių susidarė viena objektyvi vestuvių rinkos vizija. Nugalėtojus paskelbti ir pravesti renginį buvo pakviestas šoumenas ir iliuzionistas Mantas Wizard.
Pats Donatas pelnęs šį garbingą apdovanojimą tarė savo studijavimo laikų prisiminimus: „Vieną kartą buvau priėjęs prie mamos pasakyti, kad noriu paimti akademines atostogas studijose ir visą savo laiką skirti muzikai. Ir mano mama sako – jeigu tu mesi studijas, tu būsi toks pats kaip tėtis vestuvių muzikantas. Aš noriu šitą apdovanojimą skirti savo mamai ir pasakyti – mama, šiais metais aš esu geriausias Lietuvos vestuvių muzikantas”.
Renginį puošė Mortos Smit pasirodymas, o po įspūdingos ceremonijos visų svečių, kurių buvo virš 250, laukė grupės Black biceps koncertas. „Wedding Awards“ organizuoja projektas „Event Business Summit Vilnius” (EBSV) nuo 2019 metų vienijantis Lietuvos renginių rinkos profesionalus.
Šis projektas buria renginių industrijos atstovus, skatina jų bendradarbiavimą, rūpinasi kompetencijų tobulinimu ir padeda formuoti aukščiausius paslaugų kokybės standartus Lietuvoje. EBSV organizatoriai - renginių vedėjai Olegas Korsak ir Andrius Markovas, vestuvių planuotoja Sandra | Garbanės planas ir fotografas Simonas Skabeikis. Laureatai ir nugalėtojai
• Geriausia šventės vieta 1 vieta – Villa Pjieve 2 vieta – Vynvytis Studio 3 vieta – Trakų Vokės dvaras • Geriausias maisto tiekėjas 1 vieta – Gastrolės 2 vieta – Maisto kalvė 3 vieta – Vyrai virtuvėje • Geriausias dekoratorius 1 vieta – Flower Couture by Mantas Petruškevičius 2 vieta – Aliūtė 3 vieta – Kvietkos • Geriausias vedėjas 1 vieta – Ignas Šeputis 2 vieta – Žygimantas Gečas 3 vieta – Leo Pobedonoscevas ir Mantas Wizard • Geriausias fotografas 1 vieta – Erika Gabalytė 2 vieta – Nerijus ir Gintarė, Ana Rosso 3 vieta – Flamme.photo • Geriausias videografas 1 vieta – Romas Bistrickas 2 vieta – Two People Media 3 vieta – SaraPro Media • Geriausias muzikinis projektas 1 vieta – Donatas Montvydas 2 vieta – Rootslive 3 vieta – Martynas Kavaliauskas • Geriausia šou programa 1 vieta – Jotvilas Švirinas Afro Būgnų šou 2 vieta – Mantas Wizard 3 vieta – Ritmas Kitaip • Geriausias techninis aptarnavimas 1 vieta – RTA PRO 2 vieta – Stage Factory, Garso fabrikas 3 vieta – AB light • Geriausias vestuvinių suknelių salonas / dizaineris 1 vieta – UTA Studio 2 vieta – Ji pasakė taip 3 vieta – Agnė Deveikytė, Vamp • Geriausias grožio meistras 1 vieta – Neringa Čukinienė 2 vieta – Artūras Numsėdis 3 vieta – Anželika Wojc, Emilija Kastečkaitė, Katrė Kobo Creative
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!