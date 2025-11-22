 
TV3 naujienos > Žmonės

Vestuvių apdovanojimuose su mylimąja pasirodžiusiam Donatui Montvydui – išskirtinis įvertinimas: prisiminė ir mamos repliką

2025-11-22 13:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 13:07

Lapkričio 20 d. Vilniaus oro uosto konferencijų centre įvyko „Lithuanian wedding awards’25 by EBSV”. Kaip pranešime spaudai teigia apdovanojimų organizatoriai, renginio idėją atsivežė iš užsienio: „Kodėl vestuvių rinkos kitose šalyse turi iškilmingus apdovanojimus, o Lietuva ne? Mūsų paslaugų tiekėjai ne tai kad neprastesni, bet dar ir geresni. Su ta mintimi, mes pasiryžome pradėti šį neįtikėtiną nuotykį ir įgyvendinti geriausių pripažinimo ceremoniją”.

„Lithuanian wedding awards '25 by EBSV“ ceremonija (nuotr. organizatorių)

Lapkričio 20 d. Vilniaus oro uosto konferencijų centre įvyko „Lithuanian wedding awards’25 by EBSV”. Kaip pranešime spaudai teigia apdovanojimų organizatoriai, renginio idėją atsivežė iš užsienio: „Kodėl vestuvių rinkos kitose šalyse turi iškilmingus apdovanojimus, o Lietuva ne? Mūsų paslaugų tiekėjai ne tai kad neprastesni, bet dar ir geresni. Su ta mintimi, mes pasiryžome pradėti šį neįtikėtiną nuotykį ir įgyvendinti geriausių pripažinimo ceremoniją”.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausius paslaugų tiekėjus rinko 27 profesionalios vestuvių planuotojos. Komisiją sudarė – Laura Vagonė, Karolina Meginytė, Liutauras Galinis, Vestuvių vėjai ir kiti. Vyko slaptas anoniminis balsavimas, kuriame kiekviena planuotoja nurodė savo paslaugų teikėjų Top3 kiekvienoje iš 11 kategorijų. Šitaip iš daug subjektyvių nuomonių susidarė viena objektyvi vestuvių rinkos vizija. Nugalėtojus paskelbti ir pravesti renginį buvo pakviestas šoumenas ir iliuzionistas Mantas Wizard.

Viena labiausiai intriguojančių nominacijų tapo „Geriausias muzikinis projektas“, kurioje vestuvių planuotojos balsavo už atlikėjus ar muzikines grupes. Į geriausiųjų trejetuką pateko Donatas Montvydas, Martynas Kavaliauskas ir „Roots Live“. Tačiau pirma vieta tik viena ir būtent ji buvo saugoma paslaptingame juodame voke, kuris iš organizatorių keliavo tiesiai į Manto Wizardo rankas. Atsidarius jį, Mantas iškilmingai paskelbė Donato Montvydo vardą.

REKLAMA

Pats Donatas pelnęs šį garbingą apdovanojimą tarė savo studijavimo laikų prisiminimus: „Vieną kartą buvau priėjęs prie mamos pasakyti, kad noriu paimti akademines atostogas studijose ir visą savo laiką skirti muzikai. Ir mano mama sako – jeigu tu mesi studijas, tu būsi toks pats kaip tėtis vestuvių muzikantas. Aš noriu šitą apdovanojimą skirti savo mamai ir pasakyti – mama, šiais metais aš esu geriausias Lietuvos vestuvių muzikantas”.

Žinomas Lietuvos floristas ir dekoratorius Mantas Petruškevičius dar kartą patvirtino savo lyderio statusą Lietuvos dekoratorių rinkoje, už ką gauna pirmos vietos “Geriausio dekoratoriaus” apdovanojimą. Kitos laureatės – „Kvietkos“ ir „Aliūtė“ – džiaugėsi galėdamos būti tarp trijų stipriausių dekoratorių kartu su Mantu. Dalindamosis įspūdžiais pačios po renginio minėjo, kad Mantas yra maestro ir visos dekoratorių srities mokytojas. Pirmos vietos jos nesitikėjo, nes Mantas yra geriausias be jokios abejonės, bet turėti galimybę būti taip greta jo geriausių sąraše yra neįtikėtina. Dramatiškiausia galima pavadinti „Geriausio vedėjo“ nominaciją. Čia scenoje stovėjo net keturi vedėjai, nes trečią vietą užėmė du nominantai, kurie surinko vienodą balų skaičių. Ignas Šeputis, Žygimantas Gečas, Leo Pobedonoscevas ir Mantas Wizard - geriausi vedėjai, kurie laukė juodo voko atidarymo. Ką būtina pabrėžti, Mantas Wizard iš anksto nežinodamas, pateko į vedėjų Top3 ir būdamas scenoje kaip renginio vedėjas buvo maloniai nustebintas nemažiau kitų matančių savo vardus ekrane. Reaguodamas į situaciją, Mantas pasiūlė visiems keturiems vedėjams kartu paskelbti vardą iš juodo voko, po ko choru suskambėjo Igno Šepučio vardas. Panaši situacija susiklostė ir kategorijoje „Geriausias grožio meistras“, kurioje net trys nominantės – Anželika Wojc, Katrė Kobo ir Emilija Kastečkaitė – surinko vienodą balų skaičių. Prie jų prisijungė ir Artūras Numsėdis, o nugalėtoja tapo Neringa Čukinienė. Beje, verta paminėti, kad pats Mantas Wizard pateko ne tik į geriausių vedėjų trejetuką, bet konkuravo su Jotvilu Švirinu Afro būgnų šou už “Geriausios Šou programos” nominaciją, kurioje labai nedidelį pranašumą turėjo Jotvilas.

Renginį puošė Mortos Smit pasirodymas, o po įspūdingos ceremonijos visų svečių, kurių buvo virš 250, laukė grupės Black biceps koncertas. „Wedding Awards“ organizuoja projektas „Event Business Summit Vilnius” (EBSV) nuo 2019 metų vienijantis Lietuvos renginių rinkos profesionalus. 

Šis projektas buria renginių industrijos atstovus, skatina jų bendradarbiavimą, rūpinasi kompetencijų tobulinimu ir padeda formuoti aukščiausius paslaugų kokybės standartus Lietuvoje. EBSV organizatoriai - renginių vedėjai Olegas Korsak ir Andrius Markovas, vestuvių planuotoja Sandra | Garbanės planas ir fotografas Simonas Skabeikis. Laureatai ir nugalėtojai

• Geriausia šventės vieta  1 vieta – Villa Pjieve  2 vieta – Vynvytis Studio  3 vieta – Trakų Vokės dvaras • Geriausias maisto tiekėjas  1 vieta – Gastrolės  2 vieta – Maisto kalvė  3 vieta – Vyrai virtuvėje • Geriausias dekoratorius  1 vieta – Flower Couture by Mantas Petruškevičius  2 vieta – Aliūtė  3 vieta – Kvietkos • Geriausias vedėjas  1 vieta – Ignas Šeputis  2 vieta – Žygimantas Gečas  3 vieta – Leo Pobedonoscevas ir Mantas Wizard • Geriausias fotografas  1 vieta – Erika Gabalytė  2 vieta – Nerijus ir Gintarė, Ana Rosso  3 vieta – Flamme.photo • Geriausias videografas  1 vieta – Romas Bistrickas  2 vieta – Two People Media  3 vieta – SaraPro Media • Geriausias muzikinis projektas  1 vieta – Donatas Montvydas  2 vieta – Rootslive  3 vieta – Martynas Kavaliauskas • Geriausia šou programa  1 vieta – Jotvilas Švirinas Afro Būgnų šou  2 vieta – Mantas Wizard  3 vieta – Ritmas Kitaip • Geriausias techninis aptarnavimas  1 vieta – RTA PRO  2 vieta – Stage Factory, Garso fabrikas  3 vieta – AB light • Geriausias vestuvinių suknelių salonas / dizaineris  1 vieta – UTA Studio  2 vieta – Ji pasakė taip  3 vieta – Agnė Deveikytė, Vamp • Geriausias grožio meistras  1 vieta – Neringa Čukinienė  2 vieta – Artūras Numsėdis  3 vieta – Anželika Wojc, Emilija Kastečkaitė, Katrė Kobo Creative

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

