DNR testo panoręs Kristijanas liko šokiruotas: vos 10 dienų mažylis neva jau turi patėvį

Į studiją atvykęs Kristijanas išreiškė norą bendrauti su ką tik gimusiu, galimai jo – biologiniu sūnumi. Vaikinas atviras – jei DNR testas nustatys giminystės ryšį, jis pasirengęs išlaikyti ir auginti savo vaiką.
Nėra užtikrinas tėvyste
Apie tai, kad Kristijano ir Ligitos santykiai pašliję ir pora nepalaiko ryšio, liudija faktas, jog apie berniuko gimimą jis sužinojo iš svetimų žmonių. Pasak vaikino, merginos mama ir močiutė draudžia jam matytis tiek su vaiku, tiek su berniuko mama.
Kristijanas neslepia, kad abejones dėl vaiko tėvystės jam kelia kalbos apie Ligitos neištikimybę. Anot jo, nepasitikėjimą žadina dažni merginos vizitai pas draugus.
„Eidavo tai pas drauges, tai pas draugus, manęs ten nebūdavo. Draugai pasakodavo, ką ji ten veikdavo. Gavau žinutę: Ligita su juo miegojo. Tokia žinutė atėjo nuo jos draugės“, – pasakojo Kristijanas.
Neleis matytis su vaiku
Netrukus į studiją atvyko ir Ligita. Mergina įsitikinusi, kad berniuko tėvas yra Kristijanas. Tačiau ji kategoriška – neketina leisti tėčiui matytis su vaiku, o į Kristijano vietą jau taikosi patėvis. Laidos vedėjas Edgaras įsitikinęs, jog tokį nusiteikimą Ligitai įdiegė mama ir močiutė.
„Akivaizdu, kad tai, ką kalbate, nėra jūsų žodžiai ir ne jūsų jausmai. Per jus labai daug kalba jūsų mama ir močiutė“, – pastebėjo Edgaras.
Į studiją atvykusios mama ir močiutė ėmė reikšti nepasitenkinimą Kristijanui. Ligitos mama įsitikinusi, kad vaikas yra Kristijano, tačiau griežtai draudžia jam lankyti berniuką. Ji taip pat piktinosi, kad vaikinas esą niekam tikęs, niekur nedirba ir skambina iš skirtingų numerių grasindamas.
„Sako: tu negyvensi“, – tikino Ligitos močiutė.
Kristijanas pasimetęs – jį ištiko šokas, kad berniukas, neturėdamas aiškaus tėvo, jau turi patėvį. Anot vaikino, viskas praranda prasmę.
„Man nebėra noro daryti DNR testą“, – sakė jis.
Ar vaiko tėvai nuspręs atlikti DNR testą – sužinosite laidos „TV pagalba“ epizode.
