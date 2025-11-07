Ričardas įsitikinęs – sesuo suklastojo paveldėjimo dokumentus: pasinaudojo jo priklausomybe

Pagalbos šaukęsis Ričardas graudinosi, prisimindamas savo mamą. Anot jo, motinos ir sūnaus tarpusavio santykiai buvo labai geri, vyras padėdavo visuose darbuose, kuriuos prireikdavo padaryti.
Tačiau jis stipriai jaučia įvykus didelę neteisybę. Nors mama davė sesei savo visas santaupas, kad nupirktų broliui butą, ši apgavo visus – butas už 3 tūkst. eurų nupirktas, bet likusi 2 tūkst. eurų suma liko pas ją. Bet tai ne vienintelė apgaulė: anot jo, paveldėjimo dokumentai buvo suklastoti, todėl visas tėvų turtas ir atiteko jai.
Gelbėtojas Linas peržiūrėjo pasirašytą taikos sutartį tarp Ričardo ir sesers. Pagalbos šaukęsis vyras prisipažino, kad dokumento neskaitė, o ant lapo, pasirodo, aiškiai parašyta, kad vyras neturės jokių pretenzijų dėl turto.
Paklaustas, ar tai jo parašas, susiraukęs vyras pareiškė, kad jis turi būti padirbtas ir giminaitė pasinaudojo jo priklausomybe alkoholiui. O liudininkės, anot sutarties, yra buto ir gretimai pastatytos malkinės buvusios savininkės, jam tedavė pasirašyti.
„Man tik atnešė, pasakė „neskaityk, tik pasirašyk“, tai pasirašiau“, – teigė vyras.
Sesers istorija visiškai kitokia
Nuo pavasario giminaičiai nebepalaiko ryšio. Tą patvirtino ir vagyste bei klastojimu kaltinama Ričardo sesuo. Ji ne tik neigė visus kaltinimus, bet ir nupiešė visai kitokį brolio paveikslą.
„Melagis! Kiek jis mane kartų apvogęs...“ – priekaištavo giminaitė.
Dar prieš mirtį, kai mama be jėgų gulėjo ligoninėje, brolis neaplankė nė karto. Kai kas nors paprašydavo padaryti vieną ar kitą dalyką, jis visuomet turėdavo ultimatumą.
„Mama sakydavo, „Ryčka, išmesk kiaulėms mėšlą“. „Nemesiu, nupirk bambalį alaus, tada išmesiu“ “, – prisimindama atkartojo eilinę situaciją su broliu moteris, į ką Ričardas tik numojo ranka.
Tarp giminaičių dar kartą įsiplieskė kivirčas tarsi išsiaiškinti, kurio šeimos nario tiesa skambės garsiau.
Kaip baigsis šis konfliktas paveldėtame šeimos sklype? Ką dar papasakos artimiausia Ričardo giminaitė – kadaise labai mylima sesuo?
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.