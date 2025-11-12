Paprastas testas gali parodyti, ar sergate vėžiu: štai kam priklauso nemokamai

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Šeškinės poliklinika, kasmet Lietuvoje diagnozuojama daugiau nei 1,3 tūkst. storosios žarnos vėžio atvejų.
Ragina dalyvauti storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje
Nemokamai pasitikrinti dėl storosios žarnos vėžio pagal programą 1 kartą per 2 metus gali vyrai ir moterys nuo 50 iki 74 metų imtinai.
„Rūpinkimės savo sveikata – storosios žarnos vėžį galima aptikti anksti!
Storosios žarnos vėžys – viena dažniausių onkologinių ligų Lietuvoje. Kasmet nustatoma daugiau nei 1300 naujų atvejų, dažniausiai tarp 60–75 metų žmonių. Deja, liga ilgą laiką gali nesukelti jokių simptomų, todėl ypač svarbu reguliariai atlikti slapto kraujo išmatose tyrimą.
Kviečiame 50–74 metų (imtinai) gyventojus dalyvauti storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje.
Kartą per 2 metus atliekamas slapto kraujavimo išmatose testas.
- Jei atsakymas neigiamas – galite būti ramūs.
- Jei teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą tolimesniems tyrimams (kolonoskopijai, biopsijai).
Išsamią informaciją, kaip pasiruošti tyrimui, rasite čia:
https://www.poliklinika.lt/ligu-prevencija-ir.../
Kreipkitės į savo šeimos gydytoją, kuris suteiks visą informaciją.
Ankstyvas ištyrimas gali išgelbėti gyvybę – nedelskite!“ – dalijosi Šeškinės poliklinika.