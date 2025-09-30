Primena apie 1 nemokamą sveikatos paslaugą Lietuvoje: kiti net nežino, kad priklauso

Nepaisant to, į širdies ir kraujagyslių ligų prevencinę programą įtraukti žmonės ja naudojasi vangiai – dalyvauja mažiau nei pusė.
Ragina nemokamai tikrintis sveikatą
Specialistai ragina neatidėlioti ir nemokamai pasitikrinti savo sveikatą, nes laiku nustatyta rizika gali padėti išsaugoti gyvybę.
„Šiandien – Pasaulinė širdies diena!
Kraujotakos sistemos ligos Lietuvoje kasmet nusineša daugiau nei 19 tūkst. gyvybių. Nors net 80 proc. šių ligų galima išvengti sumažinus rizikos veiksnius, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje kasmet dalyvauja mažiau nei pusė į ją patenkančių žmonių.
Programos metu:
- atliekami kraujo ir širdies veiklos tyrimai;
- įvertinama rizika susirgti;
- prireikus sudaromas individualus veiksmų planas, o esant labai didelei rizikai – išduodamas siuntimas išsamiems tyrimams.
Raginame – neatidėliokite! Kreipkitės į savo šeimos gydytoją ir nemokamai pasitikrinkite. Laiku nustatyta rizika gali išgelbėti gyvybę.
Atskleidė, kam skirta prevencinė programa
Valstybinė ligonių kasa prie SAM kartu su įrašu taip pat pasidalijo vizualu, su aktualia informacija. Jame rašoma, jog širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa yra skirta vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 m. (imtinai).
Tereikia kreiptis į savo gydymo įstaigą.
- Jeigu šeimos gydytojas nustato labai didelę riziką, pasitikrinti reikia po vienų metų.
- Jeigu nustatoma didelė rizika – patikra atliekama po dvejų metų.
- Jeigu rizika maža arba vidutinė – tikrintis reikės po ketverių metų.
Už patikrą mokėti nereikia.
