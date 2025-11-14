TV3 Žinios. Lenkija atvers sienas su Baltarusija; Lietuvoje – vartojimo euforija; Kaune – Kalėdų dvasia

Tuo metu su Estijos premjeru susitikusi Inga Ruginienė giriasi, kad balionų krizė jau pažabota ir dėkoja lenkams, jog šie dvi savaites neatidarė naujų pasienio punktų su Baltarusija. Bet jau šiandien Varšuva paskelbė – nuo pirmadienio pasienio punktus su Baltarusija atvers. Vežėjai pikti, kad visi kroviniai ir pinigai nukeliaus Lenkijos, o ne Lietuvos įmonėms.
Lietuvoje prasideda vartojimo euforija. Atslūgus karo baimei ir sumažėjus palūkanoms lietuviai ne tik drąsiau perka nekilnojamąjį turtą, bet ir prekybos centruose kraunasi pilnus vežimus. Vieni skuba pirkti kalėdines dovanas, kiti – pasinaudoti prekybininkų skelbiamomis nuolaidomis. Ekonomistai prognozuoja, kad vartojimo euforija tęsis ir visus ateinančius metus, o ją dar labiau kaitins milijardai eurų, kuriuos lietuviai pasišovę išleisti atsiėmę iš II pensijų pakopos. Tačiau ekonomistai perspėja – gresiantis vartojimo burbulas dar po metų gali sprogti palikdamas Lietuvą skolose ir stagnacijoje.
O Kaune jau sklinda Kalėdų dvasia ir į tradicinę vietą, Rotušės aikštę, atkeliauja pagrindinis šventės simbolis – didžiulė gyva eglutė. Ją miestui padovanojo Petrašiūnų gyventojai, o eglės puošėja jau atskleidžia daugiau detalių, kuo šiemet visus žavės ir nustebins Kauno žaliaskarė. Ji tviskės auksu, žibės gausybe lempučių ir visiems primins, kuo Kaunas Itin didžiuojasi – Art deco stilių.
