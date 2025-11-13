Liudininkas apie „Volvo“ ir vilkiko avariją: automobilio vairuotoją vadavo pusvalandį

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lapkričio 12-ąją, ryte prieš devynias, liudininkai fiksavo dviejų suknežintų transporto priemonių avariją kelyje „Via Baltica“.
„Kaktomuša“, – konstatavo avarijos liudininkas Bronius.
Avarija įvyko Kėdainių rajone ties Stasinės kaimu. Vairuotojai pasakoja, kad vilkikas važiavo iš Panevėžio į Kėdainius, kai staiga kita kryptimi važiavęs „Volvo“ metėsi į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi tiesiai į sunkiasvorę.
Ar vairuotoją sumėtė, ar kaltas naršymas telefone, galbūt paaiškės po policijos tyrimo.
Smūgis buvo toks stiprus, kad iškrito net „Volvo“ variklis, o suknežintas lengvasis automobilis nuskriejo į šalikelę.
Jaunas, vos 19 metų vairuotojas liko įkalintas metalo gniaužtuose – jį išlaisvino ugniagesiai sukarpę automobilio dureles ir stogą.
„Išvadavo jį, vadavo pusę valandos iš lengvojo automobilio, ant neštuvų iškėlė iš išvežė su greitąja“, – teigė liudininkas Bronius.
Vaikinui stipriai kraujavo galva, tačiau jis buvo sąmoningas. Dėl patirtų sužeidimų jis nuvežtas į Kauno klinikas.
Po avarijos eismas šiame ruože sustabdytas net kelioms valandoms.
