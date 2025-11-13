Aiškėja daugiau apie Lentvaryje įvykusį sprogimą, bijo ir kaimynai: tai – jau ne pirmas gaisras

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lapkričio 12-osios, trečiadienio, rytą, kiek po devynių, Lentvaryje esančiame name driokstelėjo sprogimas. Mūrinis namas užsidegė, anot liudininkų, iš namo pradėjo virsti dūmai, pasirodė ir liepsnos. Kai kurie kaimynai minėjo, kad dūmai pradėjo virsti dar prieš įvykstant sprogimui.
Aiškėja, kad nelaimė įvyko gyventojui bandant užkurti šildymo katilą, nugriaudėjo sprogimas, jis apgriovė namą.
Išverstas mūrinio namo verandos ir virtuvės kampas, išdužo ir beveik visi langai, sprogimo banga išvartė ir duris.
„Atvykus į įvykio vietą namas degė atvira liepsna, per visus langus buvo išsiveržusi ugnis, iš namo priešingos pusės, kur mes dabar esame, matosi, kad kažkoks sprogimas buvo ir namo siena yra pasislinkusi į išorę“, – teigė Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Egidijus Šcerbavičius.
Visi kaimynai kalba, kad sprogo dujų balionas, veikiausiai ne pats balionas, o iš jo nutekėjusios dujos. Iš namo vidaus gelbėtojas išmetė apdegusį dujų balioną. Kiti gelbėtojai vandens švirkštais jį ataušino, galiausiai ugniagesys jį nunešė toliau nuo namo, kuriame dirbo kolegos.
„Dujų balionas, sprogo tikriausiai tenais virtuvėje, aš pats daug ko nemačiau, nes atvažiavau, kai ugnis buvo apmalšinta“, – teigė kalbintas kaimynas.
Tai – ne pirmas gaisras
Name gyvena du vyrai, tėvas ir sūnus. Pirminiais duomenimis, jie buvo viduje, kai įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Abudu liko gyvi.
„Buvo medikai, du žmonės buvo pas medikus, buvo žmonės pas medikus patalpinti, bet kiek aš suprantu, didelio pavojaus jų gyvybei ar sveikatai nėra dabar“, – teigė Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas.
Vyresnį gyventoją dėl plaštakų nudegimo greitosios pagalbos brigada išvežė į ligoninę. O štai kitas vyras žurnalistams nepasakojo, kaip įvyko nelaimė: „Koks jūsų reikalas?“
Dar vienas kaimynas sakė, kad tai – ne pirmas gaisras jų pašonėje pastaruosius dvejus metus. Tada išdegė tik dalis pastato, o gaisrų esą dar anksčiau buvo ir daugiau:
„Pirtis užsidegė tenais. – Bet, matyt, mažesni buvo anksčiau gaisrai? – Taip taip, buvo, išdegė tik vienas langas ir viskas. – Ką dabar apie šį gaisrą girdėjote? – Sprogo dujų balionas. – Nutekėjo dujos? – Tai greičiausiai, atsisuko, degė – ir viskas.“
Greta gyvenantys kaimynai sunerimę: šį kartą buvo kilęs pavojus ir jų pastatams. Sprogimas ir gaisras šiame name gyvenantiems vyrams pridarė didelių nuostolių: ne tik apgriautas pastatas – beveik visas jų turtas sudegė.
„Namo visas vidus, rūsys, antras aukštas yra pilnai išdegę šiuo metu“, – teigė Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas.
Maždaug po dviejų valandų paskelbta gaisro lokalizacija – ugnis nebeplito, tačiau ugniagesiai dar ilgai dirbo įvykio vietoje. Į įvykio vietą atvažiavo policija ir ugniagesių tyrėjai, jie aiškinosi sprogimo ir gaisro priežastį.
Ugniagesiai pranešė, kad netoli susprogusio pastato esančius namus nuo ugnies pavyko apsaugoti, pirminiais duomenimis, pats sprogimas kaimynams nuostolių nepadarė, apgriovė tik vieną namą.
