Olekas lankysis trijose Šiaurės Lietuvos savivaldybėse – susitiks su vietos bendruomenėmis ir verslu

Vizito metu jis susitiks su savivaldybių vadovais, vietos verslų atstovais, gydymo ir švietimo bendruomenėmis bei gyventojais.
Olekas lankysis trijose Šiaurės Lietuvos savivaldybėse
Kupiškyje J. Olekas lankysis kooperatyve „Pieno puta“, kur susipažins su jo veikla ir aptars žemės ūkio kooperacijos klausimus.
Viešėdamas Pasvalyje parlamento vadovas apsilankys vietos ligoninėje ir Petro Vileišio gimnazijoje. Vėliau jis susitiks su rajono meru ir savivaldybės tarybos nariais, taip pat vyks į įmonę „Intridus“.
Biržuose planuojamas Seimo pirmininko susitikimas su savivaldybės vadovais ir vietos verslo atstovais.
J. Olekas taip pat apsilankys Biržų rajono sporto centro šaudykloje, o darbo dieną užbaigs susitikimu su vietos gyventojais.
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