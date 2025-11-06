Lietuvos sporto apdovanojimai: paaiškėjo nominantai olimpinio sporto kategorijose

„Dar vieni puikūs metai eina pabaigos link ir kviesime sporto bendruomenę tradiciškai pasidžiaugti didžiausiais šių metų Lietuvos sporto laimėjimais. 2025-ieji metai mums padovanojo daugybę nepamirštamų akimirkų ir laimėjimų, o ši tradicinė šventė – prestižiniai Lietuvos sporto apdovanojimai – pati geriausia proga pasidžiaugti ir padėkoti mūsų sportininkams ir jų treneriams už ryškiausias metų pergales.
Dabar kviečiame visuomenę atiduoti balsą savo favoritams, o jau geriausius apdovanosime susirinkę kartu su sporto bendruomene gruodžio 16 d. Džiaugiamės ir šia gražia tradicija renginio metu apdovanoti ne tik olimpinio, bet ir paralimpinio sporto atstovus – tai vienija mūsų sporto bendruomenę. Visi su nekantrumu laukiame šių apdovanojimų“, – sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė.
„Šiais besibaigiančiais 2025 metais netrūko nei įtemptų varžybų, nei ryškių laimėjimų. Turime kuo džiaugtis ir kuo didžiuotis. Mūsų sportininkai dar kartą įrodė, kad atkaklumas, profesionalumas ir pasiaukojimas duoda vaisių. Ne vienas mūsų paraatletas žengė svarbius žingsnius einant paralimpinio Los Andželo link. Dabar turime galimybę prisiminti visus šių metų pasiekimus ir už juos padėkoti sportininkams bei jų treneriams. Taip pat galime pasidžiaugti ir būsimomis žiemos paralimpinėmis žaidynėmis, į kurias Lietuva sugrįžta po 32 metų.
Džiugu, kad tapo gražia tradicija kartu pagerbti tiek olimpiečius, tiek paralimpiečius – tai rodo lygybę, vieningą požiūrį į sportą ir jo vertybes. Visa paralimpinio sporto bendruomenė su nekantrumu laukia šių apdovanojimų, kurie vėl taps gražiu akcentu prieš didžiąsias metų šventes“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius.
Iškilmingame renginyje olimpinio sporto atstovai bus apdovanoti šiose nominacijose: „Metų komanda“, „Metų proveržis“, „Metų treneris(-ė)“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“. Paralimpinio sporto atstovai bus apdovanoti šiose nominacijose: „Metų proveržis“, „Metų treneris(-ė)“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“. Kandidatus olimpinio sporto nominacijoms siūlė sporto federacijos, o rinko Lietuvos sporto apdovanojimų taryba, sudaryta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos paralimpinio komiteto, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos, Lietuvos olimpinio fondo, LTOK sportininkų komisijos atstovų.
Į nominacijas sportininkai įtraukti už pasiekimus olimpinėse rungtyse nuo 2024 metų lapkričio 1 dienos iki 2025 metų lapkričio 1 dienos.
„Metų sportininko“ nominacijoje tarp trijų finalininkų pateko disko metikas Mykolas Alekna, kuris šiais metais iškovojo sidabro medalį pasaulio lengvosios atletikos čempionate ir 2025 m. sezono pradžioje pagerino planetos rekordą, taip pat Europos čempionu šiemet tapęs gimnastas Robertas Tvorogalas ir penktą vietą pasaulio čempionate užėmęs irkluotojas Giedrius Bieliauskas.
„Metų sportininke“ pretenduoja tapti pasaulio čempionės titulą apgynusi plaukikė Rūta Meilutytė, 4-ą vietą pasaulio čempionate užėmusi irkluotoja Viktorija Senkutė, pasaulio dviračių treko čempionate 5-ą vietą užėmusi Olivija Baleišytė.
„Metų komandos“ titulą pretenduoja laimėti Europos vyrų 3x3 krepšinio čempionais tapusi komanda: Evaldas Džiaugys, Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis, Ignas Vaitkus. Taip pat į geriausios komandos titulą pretenduoja Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis, jie naujosios olimpinės irklavimo rungties – paplūdimio sprinto – Europos čempionate pasipuošė bronzos medaliais mišrių dviviečių valčių klasėje. Geriausia komanda buvo nominuota ir dar viena irkluotojų komanda – tik šiemet kartu į pavienę keturvietę valtį susėdę broliai Dovydas, Domantas ir Povilas Stankūnai bei Mantas Juškevičius pasaulio irklavimo čempionate užėmė ketvirtą vietą, o pasaulio taurės varžybų antrajame etape iškovojo bronzos medalius.
„Metų treneriu“ pretenduoja tapti pasaulio čempionės Rūtos Meilutytės treneris Tadas Duškinas, pasaulio vicečempiono ir rekordininko Mykolo Aleknos treneris Mantas Jusis, Lietuvos irklavimo rinktinės vyriausiasis treneris Mykolas Masilionis.
„Metų proveržiu“ pretenduoja tapti tik vasarą į pavienę dvivietę valtį susėdę Arnedas Kelmelis ir Povilas Juškevičius, kurie pasaulio irklavimo čempionate užėmė penktą vietą. 22-ejų metų Povilui tai buvo pirmasis karjeroje pasaulio čempionato A finalas, o 23-ejų metų Arnedui šios planetos pirmenybės buvo apskritai debiutinės. „Metų proveržiu“ taip pat pretenduoja tapti disko metikas Martynas Alekna, kuris pirmą kartą karjeroje pateko į pasaulio čempionato finalą ir jame užėmė septintąją vietą bei plaukikas Tajus Juška, kuris skynė medalius tarptautinėse jaunimo varžybose, pasaulio plaukimo čempionate užėmė septintą vietą ir pagerino du Lietuvos rekordus.
Paralimpinio sporto laureatus rinks Lietuvos paralimpinio komiteto Vykdomasis komitetas.
Renkant nugalėtojus savo balsą galės atiduoti ir sporto gerbėjai. Visuomenės balsas sudarys 25 proc.
Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai rengiami nuo 1994 metų. Praėjusiais metais olimpinio sporto metų sportininkais tapo breiko šokėja Dominika Banevič ir disko metikas Mykolas Alekna, o paralimpinio sporto – imtynininkui Osvaldui Bareikiui ir lengvaatletei Oksanai Dobrovolskajai.
