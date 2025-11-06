Lijana Lipinskaitė: „Graplingas man – daugiau nei sportas. Tai būdas pažinti save ir išlikti stipriai“

Lijana – ne tik sportininkė, bet ir ugniagesė gelbėtoja, neseniai prisijungusi ir prie ugniagesių narų komandos, tapusi antrąja moterimi nare Lietuvoje. „Šį darbą pamilau taip pat stipriai, kaip ir sportą – abu jie reikalauja daug ištvermės, atsakomybės, bet kartu suteikia ir didžiulę prasmę mano gyvenimui“, – sako Lijana.
Kai nėra tarnyboje, Lijana laiką dažniausiai leidžia treniruotėse ar sporto salėje. „Po intensyvių dienų stengiuosi atgauti balansą – skaitau, kuriu poemas, leidžiu laiką su šeima ir draugais. Mano gyvenime veiksmo netrūksta, bet be šių dalykų negalėčiau išlaikyti vidinės pusiausvyros.“
Siekis apginti titulą
Praėjusiais metais Lijana iškovojo čempionės diržą, o šiemet – pasiryžusi jį apginti.
„Šio titulo taip lengvai atiduoti tikrai neketinu. Grapplingas visada turėjo ypatingą vietą mano širdyje, todėl tik laukiu galimybės vėl atsidurti ant tatamio,“ – šypsosi sportininkė.
Lijana pabrėžia, kad visuomet stengiasi išlaikyti sportinę formą:
„Dažniausiai stengiuosi būti tokios formos, kad bet kada galėčiau kovoti. Kai artėja varžybos, treniruotės tampa intensyvesnės ir labiau orientuotos į pasiruošimą. Man svarbu, kad kūnas ir mintys būtų pasirengę kiekvienai kovai.“
Grapplingas – daugiau nei sportas
Lijanai grapplingas – tai gyvenimo filosofija.
„Tai būdas pažinti save, išbandyti ribas ir jas peržengti. Kovose svarbus ne tik kūno stiprumas, bet ir mąstymas, kantrybė, gebėjimas išlikti ramiai net sunkiausiose situacijose. Tas pats galioja ir mano darbe – kai gelbsti žmones, reikia disciplinos, susikaupimo ir pasitikėjimo savimi,“ – pasakoja ji.
Būtent šis sportas, anot Lijanos, padeda išlikti stipriai ne tik varžybose, bet ir kasdienybėje: „Ugniagesės darbe svarbi kiekviena sekundė ir aiški galva – grapplingas man padeda tai išsiugdyti.“
Moterims – drąsos ir stiprybės pavyzdys
Lijana įsitikinusi, kad sportas turėtų būti kiekvienos merginos gyvenimo dalis.
„Sportas suteikia jėgų, pasitikėjimo ir ramybės. Kai stiprėja kūnas – stiprėja ir vidus. Šiandien merginos gyvena įtemptu ritmu, todėl fizinis aktyvumas padeda išsikrauti, sustiprėti ir pamatyti, kokios iš tiesų esame stiprios,“ – sako ji.
„Kiekviena mergina turėtų atrasti savo sportą – ne dėl išvaizdos, o dėl savijautos ir vidinės stiprybės,“ – priduria Lijana, kurios pavyzdys įkvepia daugybę jaunų sportininkių visoje Lietuvoje.
Kaip teigia Lietuvos Grapplingo Federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas, Lijanos istorija – įkvepiantis pavyzdys:
„Ji ne tik puiki atletė, bet ir žmogus, parodantis, kad ryžtas, drąsa ir disciplina leidžia pasiekti didžiausius tikslus – tiek sporte, tiek tarnyboje.“
