Nacionalinėje sporto agentūroje aptarti sporto federacijų pasiekimai, iššūkiai ir ateities lūkesčiai

Susitikimuose su 12 strateginių sporto šakų ir olimpinius kelialapius į 2026 m. olimpines žaidynes iškovojusiomis 3 federacijomis ir organizacijomis diskutuota apie Nacionalinės sporto agentūros vykdomus konkursus (tarptautinių sporto meistriškumo sporto varžybų, sportinio inventoriaus ir kt.), šiemet pirmą kartą valstybės biudžeto lėšomis finansuotas sporto šakų federacijų ir organizacijų veiklas fiziniam aktyvui skatinti ir jauniems talentingiems sportininkams ugdyti ir kitas aktualias temas. Taip pat aptarta gerojo valdymo principų diegimo situacija ir strateginio veiklos plano tobulinimo galimybės.
Po sėkmingų čempionatų – nerimas dėl galimų sporto sistemos pokyčių
Vienos iš pirmųjų sutikimuose dalyvavusios Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės atstovai pasidžiaugė šiemet Lietuvoje surengtais įvairių amžiaus grupių Europos ir pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatais, tarp kurių pirmą kartą mūsų šalyje įvykęs olimpinės sporto šakos planetos suaugusiųjų čempionatas, taip pat įvertino praėjusio sezono rezultatus ir ateities perspektyvas. Su kartų kaitos ir naujos kliūčių ruožo rungties iššūkiais susiduriančios sporto šakos vadovai optimistiškai nusiteikę Los Andželo olimpinėms žaidynėms, tačiau atkreipė dėmesį, kad koncentruotis į darbus trukdo ir sporto bendruomenę pasiekusi žinia apie galimus pokyčius, kai Nacionalinė sporto agentūra būtų pertvarkoma į Nacionalinę sporto tarybą.
„Šie susitikimai padeda gerojo valdymo principų įgyvendinimui, nes reikalingas bendravimas su prižiūrinčiomis ir padedančiomis sportui augti institucijomis, nes kyla daug klausimų ir norime juo aptarti. Labai gaila, kad su naujos valdžios atėjimu į politiką, bandoma sporto sistemoje keisti įtakos sferas, nuo ko nukenčia pats sportas, dažniausiai dingsta aiškumas dėl pasirengimo ir ateities. Mūsų federacijai valstybės skiriamas finansavimas, spėjame, mažės, bet žinome aiškias priežastis, todėl galime planuoti į ateitį. Mūsų tikslas yra petys į petį dirbti sportui, o galimi pokyčiai nėra apie sportą ir tai daroma dėl neaiškių priežasčių“, – sako Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Aistis Baronas.
Kaip ir nemaža dalis kitų sporto šakų federacijų ir organizacijų šalies šiuolaikinės penkiakovės atstovai taip pat išskyrė kompetentingų sporto medicinos specialistų trūkumą, nepakankamo trenerių atlygio problemą, nerimą dėl iš sportininkų rengimo centrų po bendrojo ugdymo mokyklos baigimo šalinamų sportininkų.
Nuo pasiekimų iki siekio išmokyti plaukti visus antrokus
„LTU Aquatics“ susitikime pristatė, kaip asociacija rūpinasi elito, jaunimo ir pamainos rinktinėmis, pateikė ateities planus didesnį dėmesį skirti ir Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose dalyvaujantiems sportininkams – kuriama sistema, kurioje būtų kaupiami duomenys apie jaunuosius plaukikus.
„Matome, kad pasirengimo planas pasiteisino, nes pavyko išpildyti lūkesčius. Galbūt pagrindinis pasaulio čempionatas nebuvo tiek sėkmingas, kiek tikėjomės, bet Rūtos auksas paskutinę dieną viską vainikavo. Norime pasidžiaugti jaunimo pasiekimais – turime ir Europos, ir pasaulio čempionus ir prizininkus komandinėse rungtyse. Tai nuteikia šviesiai ateičiai“, – apžvelgė sporto ir varžybų direktorius Robertas Vilkelis.
„LTU Aquatics“ prezidentas dėmesį atkreipė, kad šiuo metu vykdomoje nacionalinėje mokymo plaukti programoje pagal skiriamą valstybės finansavimą gali dalyvauti tik pusė šalies antrokų, todėl ateityje šiai programai turėtų būtų skiriama daugiau valstybės biudžetų lėšų.
„Visada džiaugiamės rezultatais ir norime geresnių. Džiaugiamės ir Nacionalinės sporto agentūros struktūra, kaip ji veikia, kokie darbuotojai yra atsakingi. Matome kontrolę nacionalinės mokymo plaukti ir kitų programų vykdymo, tikimės, kad taip ir išliks ir nuo to priklauso daug kas ne tik mums, bet ir visam Lietuvos sportui. Norime, kad mokymo plaukti programoje dalyvautų visi antrokai, o vėliau ir savivaldybės įsijungtų. Dėl tokių programų mūsų bendruomenė yra sveikesnė ir sportuojanti“, – sakė Saulius Binevičius.
„LTU Aquatics“ generalinis sekretorius Justas Kalinauskas pristatė ir asociacijos planus iki 2028 m. Lietuvoje surengti dar vieną Europos jaunimo čempionatą. 2024 m. Vilniuje vykęs Europos jaunimo plaukimo čempionatas sugeneravo 6 milijonų ekonominę naudą.
Rekordinė konkurencija: 13 kandidatų į 8 olimpines vietas
Daugiausiai sportininkų į Milano ir Kortinos žiemos olimpines žaidynes deleguosianti Lietuvos biatlono federacija apžvelgė pasirengimą žaidynėms. Prezidentas Arūnas Daugirdas pasidžiaugė, kad Nacionalinė sporto agentūra federacijai skyrė 60 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų naujam sportiniam inventoriui – šautuvams, slidėms ir kt. – įsigyti, jau netrukus pasieks ir už iškovotus olimpinius kelialapius papildomai skirti 80 tūkst. Eur.
„Komandoje visi sveiki ir be traumų bei visu tempu rengiasi žaidynėms. Liko finalinis etapas. Istorinis dalykas ir tai, kad tiek kandidatų, pretenduojančių vykti į olimpines žaidynes, nesame turėję – 6 moterys ir 7 vyrai kandidatuoja į 8 vietas. Girdime iš trenerių apie konkurenciją komandose, kaip kiekvienas sportininkas jaučia, kad kažkas kvėpuoja į nugarą. Tai sveiki dalykai ir, tikiuosi, kad sportininkai dar labiau stengsis. Anksčiau pasigesdavome vidinės konkurencijos, nes turėdavome kelis sportininkus“, – kalbėjo A. Daugirdas.
Po papildomus 10 tūkst. Eur už vieną kelialapį į Milano ir Kortinos žiemos olimpines ir paralimpines žaidynes gaus ir dar 3 šalies sporto šakų federacijos ir organizacijos.
„Išgirdome, kad sporto šakų federacijoms ir organizacijoms tinka esama sistema, todėl noras yra, kad būtų kuo mažiau turbulencijų. Ką pastebėjome, kad vienos sporto šakos geriau tvarkosi su sporto medicina, kitos – sunkiau, tačiau dauguma susiduria su nepakankamu sporto mokslo galimybių panaudojimu. Taip pat išgirdome norą daugiau keistis gerąją patirtimi ir pavyzdžiais tarp pačių sporto šakų federacijų, kad organizacijos tobulėtų ir atrastų turimus rezervus“, – susitikimus apibendrino Nacionalinės sporto agentūros vadovas Mindaugas Špokas.
Susitikimuose nuotoliu dalyvavo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės darbuotojai, kviesti buvo ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai, tačiau jie nepasirodė. Kitą savaitę agentūroje dar vyks susitikimas su Lietuvos paralimpinio komiteto atstovais.
