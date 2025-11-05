Titas Stremavičius sensacingai įveikė vieną geriausių pasaulio šachmatininkų

Antrajame rate lietuvis 1,5:0,5 nugalėjo JAV atstovą Wesley So (FIDE – 2764). JAV žaidėjas pasaulio taurės turnyre buvo 5-as pagal skirstymą.
Pirmoji partija antradienį truko apie 6 valandas. Po net 107 ėjimų buvo pasiektos lygiosios.
Trečiadienį pranašumą ilgą laiką realizuoti siekęs Titas jį išleido, tačiau iškankintas Wesley jį sugrąžino. Tada netikslumas etiudiniame endšpilyje vėl suteikė vilčių juodiesiems. O jomis nepatikėjęs W. So pasirinko ištiesti ranką Titui ir atvėrė jam kelią į kitą etapą.
UPSET ALERT!
UPSET ALERT!

The 133rd seed Titas Stremavičius made one of the biggest upsets in #FIDEWorldCup as he takes down 5th seed Wesley So! — AFM Paul POW! · Paul The Cool Yoshi (@paulpoweryt) November 5, 2025
Realu, kad T. Stremavičiaus pergalė taps rekordine Lietuvos istorijoje pagal įveikto žaidėjo reitingą.
W. So pagal FIDE reitingą yra 5-as geriausias visų laikų žaidėjas. JAV šachmatininko reitingas 2017 m. buvo 2822. Aukštesnį reitingą per istoriją turėjo tik Magnusas Carlsenas (2882), Garry Kasparovas (2851), Fabiano Caruana (2844) ir Levonas Aronianas (2830).
Lietuvio varžovas trečiajame rate paaiškės ketvirtadienį po Pranavo Venkatesho ir Aryano Tari papildomų mačų. T. Stremavičius tapo pirmuoju Lietuvos atstovu nuo 2005 metų, kai turnyras įgijo dabartinį pavadinimą, žengusiu į trečiąjį FIDE Pasaulio taurės etapą.
T. Stremavičius jau užsitikrino bent 11 000 JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudaro 2 mln. JAV dolerių. 3 geriausi žaidėjai pateks į Kandidatų turnyrą ir kovos dėl vietos pasaulio čempionato finale, kur susitiks su dabartiniu čempionu indu Gukkeshu Dommaraju.
