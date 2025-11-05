 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Titas Stremavičius sensacingai įveikė vieną geriausių pasaulio šachmatininkų

2025-11-05 18:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 18:28

Indijoje vykstančiame prestižiniame pasaulio šachmatų taurės turnyre sensaciją pateikė Lietuvos atstovas Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544).

Michal Walusza nuotr. | Organizatorių nuotr.

Indijoje vykstančiame prestižiniame pasaulio šachmatų taurės turnyre sensaciją pateikė Lietuvos atstovas Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544).

REKLAMA
0

Antrajame rate lietuvis 1,5:0,5 nugalėjo JAV atstovą Wesley So (FIDE – 2764). JAV žaidėjas pasaulio taurės turnyre buvo 5-as pagal skirstymą.

Pirmoji partija antradienį truko apie 6 valandas. Po net 107 ėjimų buvo pasiektos lygiosios.

Trečiadienį pranašumą ilgą laiką realizuoti siekęs Titas jį išleido, tačiau iškankintas Wesley jį sugrąžino. Tada netikslumas etiudiniame endšpilyje vėl suteikė vilčių juodiesiems. O jomis nepatikėjęs W. So pasirinko ištiesti ranką Titui ir atvėrė jam kelią į kitą etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Realu, kad T. Stremavičiaus pergalė taps rekordine Lietuvos istorijoje pagal įveikto žaidėjo reitingą.

REKLAMA

W. So pagal FIDE reitingą yra 5-as geriausias visų laikų žaidėjas. JAV šachmatininko reitingas 2017 m. buvo 2822. Aukštesnį reitingą per istoriją turėjo tik Magnusas Carlsenas (2882), Garry Kasparovas (2851), Fabiano Caruana (2844) ir Levonas Aronianas (2830).

Lietuvio varžovas trečiajame rate paaiškės ketvirtadienį  po Pranavo Venkatesho ir Aryano Tari papildomų mačų. T. Stremavičius tapo pirmuoju Lietuvos atstovu nuo 2005 metų, kai turnyras įgijo dabartinį pavadinimą, žengusiu į trečiąjį FIDE Pasaulio taurės etapą.

T. Stremavičius jau užsitikrino bent 11 000 JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudaro 2 mln. JAV dolerių. 3 geriausi žaidėjai pateks į Kandidatų turnyrą ir kovos dėl vietos pasaulio čempionato finale, kur susitiks su dabartiniu čempionu indu Gukkeshu Dommaraju.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų