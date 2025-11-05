 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Ispanijos klubą nugalėjęs „Neptūnas“ Europos taurėje laimėjo trečiąkart paeiliui

2025-11-05 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 18:30

Klaipėdos „Neptūnas“ (3/3) Europos taurėje iškovojo trečią pergalę iš eilės. Gedimino Petrausko auklėtiniai namie 100:87(27:17, 31:27, 22:20, 20:23) nukovė Manresos „BAXI (3/3).

J.Karnikas dominavo

Klaipėdos „Neptūnas" (3/3) Europos taurėje iškovojo trečią pergalę iš eilės. Gedimino Petrausko auklėtiniai namie 100:87(27:17, 31:27, 22:20, 20:23) nukovė Manresos „BAXI (3/3).

0

Mačą penkiais taškais be atsako atidarė „Neptūnas“, tiesa, BAXI greitai priartėjo 8:9. Donatas Tarolis ir Jamesas Karnikas neleido rezultato persverti (13:10), dar du taškus pridėjo Rihardas Lomažas, tad „Neptūnas“ liko priekyje – 19:13. Iki kėlinio galo pavyko skirtumą paversti dviženkliu – 27:17.   

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

BAXI pabandė mažinti deficitą (21:29), o prabėgus keturioms kėlinio minutėms ekipas skyrė vos 3 taškai – 31:34. R.Lomažas, D.Tarolis ir Harrisonas Cleary gerokai stabilizavo „Neptūno“ situaciją (48:37), o iki ketvirčio pabaigos pavyko atitrūkti dar labiau – 58:44.

„Neptūnas“ nemažino apsukų ir po pertraukos (62:44), o J.Karniko ir R.Lomažo metimai skirtumą didino iki triuškinamo – 67:46. Dar pataikė ir Arnas Velička, nors BAXI mažais žingsniais ėmė artėti – 59:73. Vis tik po trečio ketvirčio klaipėdiečiai buvo priekyje gana tvirtai – 80:64.

J.Karnikas dėjo pastangas, kad intriga į rungtynes nebegrįžtų – 89:69. Dar tritaškį paleido D.Tarolis, o BAXI viltys tirpo.

„Neptūnas“: Jamesas Karnikas 25 (13 atk. kam., 37 n.b.), Donatas Tarolis 20, Rihardas Lomažas 18, Arnas Velička 12 (14 rez. perd., 23 n.b.), Martynas Pacevičius 8.

BAXI: Retinas Obasohanas 18, Alexas Reyesas 12, Hugo Benitezas (10 rez. perd., 20 n.b.) ir Augustinas Ubalas 10.

