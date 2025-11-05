Maslobojevas emocingai kreipėsi į sirgalius: „Jei tikite manimi ir mano nekaltumu, nelikite nuošalyje“

Daugkartinis pasaulio čempionas pripažino, kad šioje kovoje jau nuėjo „apie du trečdalius kelio“, bet įvairūs tyrimai ir teisinės paslaugos kainuoja labai brangiai. S. Maslobojevui teko atidėti svajonę pastatyti namą, o visos jo santaupos buvo skirtos siekiant įrodyti savo nekaltumą.
Trečiadienį S. Maslobojevas jautria žinute kreipėsi į savo gerbėjus.
„Tai antras sunkiausias tekstas mano gyvenime. Visada buvau tas, kuris duoda: rinkau lėšas sergantiems vaikams, Ukrainos kariams, bendruomenėms. Niekada neprašiau sau. Bet šiandien esu priverstas prašyti. Ne dėl savęs, o dėl tiesos.
Sakiau ir sakysiu: niekada sąmoningai nevartojau draudžiamų medžiagų. Tai patvirtina beveik 15 metų nuolatinių patikrų istorija. Todėl padarysiu viską, kad tai įrodyčiau!
Per šiuos mėnesius su komanda atlikome milžinišką darbą, kad išsiaiškintume, kaip draudžiama medžiaga galėjo patekti į mano kūną. Per šį kelią atsirado daug „įdomių“ dalykų ir apie viską būtinai papasakosiu, kai visa medžiaga bus perduota GLORY ir prasidės mano bylos nagrinėjimas. Viską atskleisiu viešai.
Ši kova man jau kainavo labai daug: išnaudojau visas santaupas – tai buvo pinigai, skirti naujiems šeimos namams ir ateičiai; šimtai valandų dokumentų ruošimo, tyrimai, teisininkai, mėnesiai įtampos, spaudimo ir neapibrėžtumo.
Dabar, mūsų komandos vertinimu, esame nuėję apie du trečdalius kelio. Liko paskutinė atkarpa, bet ji gali būti ypač brangi:
• tarptautinės laboratorijos,
• nepriklausomi ekspertai, mokslininkai,
• teisinė gynyba,
• galutinė dokumentacija ir vertimai.
Ir čia prašau jūsų: jei džiūgavote, kai po mano pergalių kilo Lietuvos vėliava, jei tikite manimi ir tikite mano nekaltumu, nelikite nuošalyje, o prisijunkite prie mano „KuvaldaTeam“, prisidėkite finansiškai ir užbaikime šį sunkų kelią kartu. Tai istorija ne tik apie mane ir mano vardą – tai istorija apie Lietuvos sporto garbę.
Aš nesu žmogus, kuris maldauja. Aš esu karys, kuris kovoja, ir šiandien kviečiu kovoti kartu.
Prisidėti galite:
Gavėjas: VšĮ Kovos menų fondas
Sąskaita: LT957300010175977104
Mes stovėsime. Mes neatsitrauksime. Ir mes laimėsime ir grįšime į ringą“, – rašė S. Maslobojevas.
