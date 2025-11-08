 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Šeima atsisakė tualetinio popieriaus: mama atskleidė, kuo jį pakeitė

2025-11-08 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 14:30

Viena mama sukėlė ažiotažą paskelbusi vaizdo įrašą apie tai, kodėl nusprendė atsisakyti tualetinio popieriaus.

Tualetinis (nuotr. 123rf.com)

Viena mama sukėlė ažiotažą paskelbusi vaizdo įrašą apie tai, kodėl nusprendė atsisakyti tualetinio popieriaus.

REKLAMA
0

Channon Rose į socialinį tinklą „TikTok“ įkėlė vaizdo įrašą ir pranešė savo sekėjams, kodėl tualetinį popierių iškeitė į daugkartinio naudojimo šluostes.

Kolorado valstijoje gyvenanti moteris pirmenybę teikia šluostėms, nes mano, kad įprastas tualetinis popierius yra netinkamas, nes jis plyšta ir stringa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nenaudoja tualetinio popieriaus

Dviejų minučių trukmės vaizdo įraše ji paaiškina, kodėl perėjo prie daugkartinio naudojimo šluosčių, rašo nypost.com.

REKLAMA
REKLAMA

Šeima po tualeto apsisprausimui naudoja bidė, o tada odą nusausina šluoste, nes, pasak jos, vanduo ir audinys odą valo kur kas geriau.

REKLAMA

Rankdarbius mėgstanti moteris pati pasisiuva šluostes iš atlikusių audinių – ji juos paprasčiausiai suplėšo, o kraštus apsiuva. „Minkšta ir patogu“, – sako ji.

C. Rose taip pat naudoja daugkartinio naudojimo šluostes nosiai valyti, o servetėlių tiesiog nebeperka. Kai švarios šluostės baigiasi, ji jas įmeta į skalbimo mašiną kartu su kitais skalbiniais.

REKLAMA
REKLAMA

Internautai pasišlykštėjo

Kitame vaizdo įraše, pavadintame „Daiktai, kurių nebeperku vonios kambariui“ moteris pasakojo apie dantų pastos kubelius ir daugkartinio naudojimo menstruacijų ciklo įklotus.

„Nenaudoju menstruacinių taurelių, nes sergu endometrioze ir jos sukelia per daug skausmo. Perėjau prie daugkartinių medžiaginių įklotų, – teigia ji. – Pastebėjau, kad mane kur kas mažiau vargina mėšlungis ir sutaupau nemažai pinigų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie komentatoriai prisipažino, kad vaizdo įrašai juos supykino, tačiau kitiems buvo smalsu sužinoti daugiau apie C. Rose metodus.

„O kaip svečiai?, – paklausė vienas komentatorius. – Ar ir jie naudojasi daugkartinio naudojimo šluostėmis, ar turite jiems tualetinio popieriaus?“

„Svečiams visada turime įprasto tualetinio popieriaus, – atsakė moteris. – Turiu visko, kas skirta svečiams, tik mes asmeniškai to nenaudojame.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų