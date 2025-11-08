Šeima atsisakė tualetinio popieriaus: mama atskleidė, kuo jį pakeitė

Channon Rose į socialinį tinklą „TikTok“ įkėlė vaizdo įrašą ir pranešė savo sekėjams, kodėl tualetinį popierių iškeitė į daugkartinio naudojimo šluostes.
Kolorado valstijoje gyvenanti moteris pirmenybę teikia šluostėms, nes mano, kad įprastas tualetinis popierius yra netinkamas, nes jis plyšta ir stringa.
Nenaudoja tualetinio popieriaus
Dviejų minučių trukmės vaizdo įraše ji paaiškina, kodėl perėjo prie daugkartinio naudojimo šluosčių, rašo nypost.com.
Šeima po tualeto apsisprausimui naudoja bidė, o tada odą nusausina šluoste, nes, pasak jos, vanduo ir audinys odą valo kur kas geriau.
Rankdarbius mėgstanti moteris pati pasisiuva šluostes iš atlikusių audinių – ji juos paprasčiausiai suplėšo, o kraštus apsiuva. „Minkšta ir patogu“, – sako ji.
C. Rose taip pat naudoja daugkartinio naudojimo šluostes nosiai valyti, o servetėlių tiesiog nebeperka. Kai švarios šluostės baigiasi, ji jas įmeta į skalbimo mašiną kartu su kitais skalbiniais.
Internautai pasišlykštėjo
Kitame vaizdo įraše, pavadintame „Daiktai, kurių nebeperku vonios kambariui“ moteris pasakojo apie dantų pastos kubelius ir daugkartinio naudojimo menstruacijų ciklo įklotus.
„Nenaudoju menstruacinių taurelių, nes sergu endometrioze ir jos sukelia per daug skausmo. Perėjau prie daugkartinių medžiaginių įklotų, – teigia ji. – Pastebėjau, kad mane kur kas mažiau vargina mėšlungis ir sutaupau nemažai pinigų.“
Kai kurie komentatoriai prisipažino, kad vaizdo įrašai juos supykino, tačiau kitiems buvo smalsu sužinoti daugiau apie C. Rose metodus.
„O kaip svečiai?, – paklausė vienas komentatorius. – Ar ir jie naudojasi daugkartinio naudojimo šluostėmis, ar turite jiems tualetinio popieriaus?“
„Svečiams visada turime įprasto tualetinio popieriaus, – atsakė moteris. – Turiu visko, kas skirta svečiams, tik mes asmeniškai to nenaudojame.“
